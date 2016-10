Zmienić nazwę ul. Hempla? Nie podlega pod ustawę dekomunizacyjną

Bez ostatecznych decyzji co do przemianowania czterech ulic skończyło się kolejne posiedzenie prezydenckiego zespołu ds. nazewnictwa.

Rozpatruje on wniosek Związku Piłsudczyków, który żąda zmiany nazw ul. Hempla, Herc, Raabego i Wójtowicza. Zespół uznał już, że dwie z tych ulic nie podlegają pod ustawę dekomunizacyjną, bo Hempel zmarł w 1937, a Wójtowicz w 1943. Co do pozostałych nazw zespół nie zajął stanowiska.