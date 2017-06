"Mam skromną emeryturę i kradzież była dla mnie obciążeniem". 80-latek dziękuje policjantom

Do kradzieży doszło w minionym tygodniu. 80-latek z gminy Serokomla zgłosił, że z przystanku autobusowego skradziono mu siatkę z zakupami. Wartość strat określił na 300 złotych.



Mundurowi ustalili, że mężczyzna wszedł do innego sklepu i pozostawił na chwilę siatkę z zakupami na przystanku. Wrócił po kilku minutach i zauważył, że już jej tam nie ma.



Dzielnicowi sprawdzili okoliczne uliczki oraz zapisy monitoringu z kamer zamontowanych na pobliskich budynkach. Jedna z nich zarejestrowała, jak złodziej podszedł z rowerem do przystanku autobusowego, skąd zabrał siatkę z zakupami. Wcześniej z oddali ją obserwował.



Już po niespełna godzinie od zgłoszenia kradzieży, dzielnicowi dotarli do domu złodzieja. Okazał się nim 59-lek z gminy Adamów. Skradzione zakupy ukrył w pobliskich zaroślach. Zostały one zwrócone właścicielowi, a 59-latka ukarano mandatem w wysokości 500 złotych.



Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie 80-latek złożył krótki list. W ten sposób podziękował dzielnicowym z Komisariatu Policji w Adamowie, którzy odzyskali skradzione zakupy.