To wyjątkowa pamiątka dla turysty. Muzeum Sienkiewicza ma Znaczek Turystyczny

– Taki znaczek jest wyjątkową pamiątką dla turysty. Posiada indywidualny numer identyfikujący dane miejsce, a z tego powodu jest prawdziwą atrakcją dla kolekcjonerów – tłumaczy Maciej Cybulski, dyrektor muzeum.

– W naszym kraju znaczek jest niezwykle popularny na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. We wschodniej Polsce jest jeszcze nieliczny, dlatego postanowiliśmy to zmienić, a jednocześnie promować tą wyjątkową formę kolekcjonerstwa i turystyki, która zyskuje ogromną popularność – dodaje Cybulski.

Pomysł promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczania szlaków turystycznych poprzez kolekcjonowanie znaczków zrodził się w Czechach. Obecnie na świecie już 5200 miejsc zostało oznaczonych indywidualnym Znaczkiem Turystycznym.

– Powstanie tych znaczków zawdzięczamy pasji kolekcjonerskiej, która padła na podatny grunt, ale też zrozumieniu znaczkowej idei przez dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza Macieja Cybulskiego – zaznaczają pomysłodawcy Znaczków Turystycznych. Znaczki można już kupić w muzeum.

W tym roku placówka obchodzi swoje 50-lecie. Był tu dworek babki pisarza, Felicjanny Cieciszowskiej. To tu noblista się urodził i spędził swoje dzieciństwo. Na wystawie stałej w 6 salach można zapoznać się z tradycjami rodzinnymi i związkami pisarza z woj. lubelskim, jego twórczością, licznymi dziełami malarskimi, rysunkami czy grafikami. Muzeum stara się jeszcze o zdobycie fragmentów rękopisu "Potopu".

Znaczek Turystyczny

To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest taki sam. Znaczek jest pamiątką z naturalnego materiału - drewna, bez użycia barwników, farb, lakierów. Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. Przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka.