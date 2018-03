Gdzie zjeść doskonałe danie z kurczaka? TOP 10 miejsc w Lublinie

Tradycyjnie nasz ranking jest subiektywny, a lokale prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Arte del Gusto

Pollo alla griglia caprese to jedno z najdelikatniejszych dań we włoskiej restauracji. To grillowana pierś kurczaka z mozzarellą i sosem pomidorowym, podana z opiekanymi ziemniakami i rukolą.

Włosi lubią przyrządzać kurczaka. Potrafią także po swojemu grillować mięso. Najczęściej w folii, z dużo ilością aromatycznych ziół i przypraw. Włoska mozzarella idealnie do takiego grilla pasuje. Na talerzu mamy do czynienia z wyjątkowo soczystym, pachnącym mięsem.

Ąka: soczyste roladki

Warto zamówić soczystą roladkę z piersi kurczaka. Co w środku? Suszone pomidory i kozi ser (mocne zestawienie smaków). Do tego beszamel, puree z musztardą i koprem oraz sałaty. Bardzo wytworny i aromatyczny kurczak. Zaletą kuchni w Ące jest tradycyjny, domowy smak. Dania odwołują się w recepturach do przedwojennej, dworkowej kuchni.

Bel Etage: filet z gruszką

W restauracji IBB Grand Hotel Lublinianka rządzi niepodzielnie Artur Góra, jeden z najbardziej doświadczonych szefów kuchni w regionie. Z drobiu poleca soczysty filet z piersi kurczaka aromatyzowany czosnkiem i tymiankiem z selerowo - gruszkowym puree i groszkiem cukrowym. Góra sam wybiera do swojej restauracji towar. Kurczak ma smakować jak kurczak, a nie jak pasza dla kurczaka. W dodatku jego pasją są zioła i przyprawy, które sam hoduje. Stąd jego dania pachną wiosną.

Czarcia Łapa

Szef Maciej Borucki wciąż mnie zachwyca. Kiedy już wydaje się, że gotował lepiej niż wczoraj, to i tak jestem pewien, że jutro ugotuje lepiej niż dziś. Co zamówić z kurczaka? Supreme z kurczaka, soczewica, kalafior, kasztany, dynia, burak, szafran. Niebywałe połączenia na talerzu. I oryginalny szafran. Warzywa doskonałe. Bardzo polecamy.

Dwór Anna

Nazywany jest często ostoją polskiej, także szlacheckiej kuchni. Zjecie tu najprawdziwszy wiedeński sznycel, słynną kaczkę w sosie malinowym i pierogi z pieczoną gęsią w sosie kurkowym. Ale my wybierzemy grillowaną pierś kurczaka w sosie gorgonzola z ziemniakami z wody i bukietem warzyw. Proste, bardzo szlachetne danie z wybitnym sosem (po sosie poznaje się dobrego szefa kuchni) i bukietem warzyw (specjalizacja restauracji). Smak kurczaka jest świetny; to najprawdopodobniej zasługa odrobiny koniaku, w którym flambiruje się porcję przed wydaniem.

Galimatias

Po raz pierwszy w naszym rankingu. Restauracja powstała w miejsce Kogla Mogla. Podawane tu supreme sous-vide z kurczaka zachwyca smakiem. Połączenie słodkich batatów z ostrą papryczką i pomarańczowe akcenty są zjawiskowe.

Old Pub

Tu filet z kurczaka smakuje jak najlepszy stek - mówią klienci Old Pubu. Dorota Otachel, szefowa kuchni i właścicielka Old Pubu specjalizuje się w stekach i wołowinie. Jej filet z kurczaka w sosie musztardowym na puree ziemniaczanym z bukietem zielonych sałat to piękna, wytrawna kompozycja, w której doskonałe mięso gra pierwsze skrzypce. Nie wiem, w czym mięso jest marynowane, jakich tajnych przypraw Otachel dodaje. Poznam jej kurczaka z zawiązanymi oczami.

Oranżeria

Położona na skraju miasta imponuje świetną, polską kuchnią. Polecamy filet z kurczaka kukurydzianego sous vide, podawany z porowym risotto na bazie białego wina z dodatkiem mascarpone i z sałatką z duszonego szpinaku. Mięso bardzo soczyste. Risotto z pora: cudo. Sałatka z duszonego szpinaku: coś pięknego. Świeża, soczysta, lokalna kuchnia.

Piano

Doskonałą potrawę przyrządza Piotr Huszcz, szef kuchni. Na talerzu ląduje taki zestaw: Kurczak kukurydziany/łuskwiak/sos pieczeniowy/marchewka/masło/tymianek/soczewica beluga.

Mięso jest doskonale wypieczone i niezwykle soczyste. Sos pieczeniowy to poezja. A dodatki? Marchewka z masłem i tymiankiem: cudo. Czarna soczewica beluga: doskonała. Na finał trzeba zderzyć się ze smakiem łuskwiaka. To smak trafiony w punkt.

Przystań

Chwała właścicielom, że w karcie zachowali jedno z najsłynniejszych dań europejskich, będące popisem możliwości francuskiej i rosyjskiej kuchni.

De Volaille z wiejskim masłem i koperkiem w środku podawany jest z chrupiącymi frytkami, wyrabianymi na miejscu, koszyczkiem z zielonym groszkiem oraz zestawem surówek. To legendarne danie ma sentymentalny charakter, ale smakuje nad podziw. Koniecznie spróbujcie.