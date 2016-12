Juna marzy o karierze wielkiego sportowca. Marzenia się spełniają

Rozmowa z Justyną Marciniak, zawodniczką Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego i autorką książki „Karate - nie tylko dla dzieci”.

• Skąd pomysł na napisanie książki „Karate - nie tylko dla dzieci”? Do tej pory raczej nie znaliśmy pani od tej strony.

- Jestem w tym sporcie już od dwudziestu lat i jest on całym moim życiem. Wiadomo, że czasu nie oszukam, więc powoli zbliżam się do końca mojej kariery zawodniczej. Nie chcę odchodzić z karate nic nie zostawiając po sobie. Dostałam od tego sportu naprawdę dużo i w ten sposób chcę oddać swoisty hołd tej sztuce walki. Dzięki karate zwiedziłam cały świat i rozwinęłam się jako człowiek. Oczywiście, były też trudne chwile, litry potu wylane na treningach czy łzy. Karate zawsze jednak było dla mnie najważniejsze i moją książką chcę mu podziękować. Zaczynałam trenować jako dziecko, wiec wspólnie z Velvet Factory Books naszą publikację kierujemy właśnie do tej grupy. Autorem ilustracji jest Jarek Kajdana, pomysłodawca serii książek „Do Dzieci”.

• To rodzaj autobiografii?

- Raczej nie, na autobiografię przyjdzie jeszcze czas. Powiedziałabym, że to książka inspirowana moimi przygodami. Sama zaczęłam trenować karate jako dziecko. Wychowałam się na Starym Mieście, a wiadomo, jaką opinią cieszyła się w Lublinie ta dzielnica. Życie wielu moich znajomych nie potoczyło się tak, jakby chcieli. Natomiast ja zostałam mistrzynią świata. Na początku duża rolę odegrał mój trener, Andrzej Maciejewski. Dodatkowo, miałam iskierkę talentu, a także olbrzymią chęć wyrwania się ze Starego Miasta. Historia opowiedziana w „Karate - nie tylko dla dzieci” ma być swoistym drogowskazem dla młodzieży, ale również ich rodziców. Dorośli często mylą karate z agresją. To jest natomiast sztuka walki, a ten sport ma olbrzymie walory edukacyjne oraz zasady, którymi kierowałam się całe życie.