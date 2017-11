Nowe BMW X3 i nocne jazdy w salonie w Lublinie

Trzecia generacja BMW X3, zaprezentowano w Best Auto w miniony weekend, łączy solidny offroadowy wygląd ze sportową prezencją. Jego typowe proporcje z bardzo krótkimi zwisami karoserii z przodu i z tyłu podkreślają perfekcyjny rozkład masy na osie 50:50.

Na początku sprzedaży i krótko potem nowe BMW X3 będzie oferowane z dwoma silnikami wysokoprężnymi i trzema benzynowymi. Po raz pierwszy w tej serii pojawi się też model M Performance BMW X3 M40i o mocy 360 KM. Drugą wersją benzynową jest BMW X3 xDrive30i o mocy 252 KM. Dwa modele wysokoprężne to BMW X3 xDrive20d o mocy 190 KM oraz 265-konne BMW X3 xDrive30d. Krótko po debiucie na rynek wejdzie też BMW X3 20i o mocy184 KM. Wszystkie silniki oferowane są standardowo z 8-stopniową skrzynią Steptronic.

Już w tym tygodniu Best Auto organizuje kolejąą atrakcję: nocne jazdy. – W piątek zapraszamy od godz. 18 do 22. Tego dnia będzie można sprawdzić nowe BMW X3, X1 oraz 6 GT i 530 i. W sobotę, 25 listopada, organizujemy jazdy od 16 do 19. Do dyspozycji kierowców będą cztery auta: 430i, 530i, X1 i X4 – mówi Paweł Waligórski z salonu Best Auto.