Rowerzysta winny kolizji musi pokryć szkody. Pan Piotr boleśnie się o tym przekonał

Wystarczy chwila nieuwagi rowerzysty, aby doprowadzić do kolizji z samochodem. Jeżeli winny jest cyklista, to musi pokryć szkody. Często chodzi o tysiące złotych.

Pan Piotr z Lublina boleśnie się o tym przekonał. – W ubiegłym roku jechałem rowerem po ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury w Świdniku. Ścieżką fatalnie zaprojektowaną, bo co chwila krzyżującą się z bocznymi wyjazdami z osiedla domków jednorodzinnych. Na dodatek ktoś przed każdą boczną uliczką postawił znak „koniec ścieżki rowerowej”, a za uliczką „ścieżka rowerowa”. Niestety zza żywopłotu, z bocznej uliczki, wyjechało auto, w które uderzyłem całym impetem – opowiada pan Piotr. – Na szczęście obeszło się bez większych urazów, ale samochód miał uszkodzoną karoserię. Naprawa samochodu kosztowała ponad 3000 zł – mówi lublinianin.

Rowerzyści plasują się na drugim miejscu wśród sprawców wypadków drogowych – wyprzedzając między innymi motocyklistów. W 2016 roku na drogach naszego województwa doszło do 179 wypadków z udziałem rowerzystów.

– 155 zostało rannych, 22 zginęło. W 83 przypadkach winę za wypadek ponosili rowerzyści – mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Nie wszyscy amatorzy dwóch kółek są przygotowani na finansowe konsekwencje zdarzeń drogowych. O ile kierowcy samochodów muszą posiadać polisę OC, to cyklistów ten obowiązek nie dotyczy.

– Nadal niewiele osób zdaje sobie sprawę, że osobiście odpowiada za wyrządzone szkody, jeśli zarysuje samochód lub kogoś potrąci. Odszkodowanie może sięgać nawet dziesiątek tysięcy złotych – komentuje Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia.

– Szkody wyrządzone przez rowerzystę innym uczestnikom ruchu są objęte jego odpowiedzialnością cywilną. Oznacza to, że to on będzie on musiał zrekompensować koszty naprawy pojazdów uszkodzonych w spowodowanej przez siebie stłuczce, a także koszty leczenia ewentualnych ofiar. Może się nawet zdarzyć, że poszkodowany zażąda wypłaty zadośćuczynienia za krzywdy niematerialne – dodaje ekspert CUK.

Koszt 3-miesięcznej polisy ubezpieczeniowej dla rowerzystów, w pakiecie z NNW (na kwotę 10 tys. zł), OC (do 50 tys. zł) i casco (do 2000 zł) to od 110 do 150 złotych za 3miesiące.

Samo ubezpieczenie OC to kilkanaście złotych miesięcznie.