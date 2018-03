Ruszył tydzień z hyundaiem kona w dwóch lubelskich salonach

O dziwo, podczas dni otwartych zaplanowano premiową sprzedaż premierowego modelu z rocznika 2017. To chyba pierwszy w historii premierowy pokaz połączony z wyprzedażą samochodów z minionego rocznika.

Kona to rzeczywiście zgrabne auto. Skierowane raczej do pań, niż do twardych gości, z zacięciem na off-road.

Podczas tygodnia dni otwartych będzie można skorzystać ze specjalnego pakietu korzyści, składającego się z promocyjnego ubezpieczenia i atrakcyjnego finansowania. Hyundai dorzuca 2 tys. zł bonusu przy zostawieniu w rozliczeniu używanego samochodu. Warto dodać, że w połowie roku Hyundai wprowadzi do sprzedaży ciekawy model kona electric.

Kona to kolejny przykład miejskiego SUV-a skierowanego do pań. Nie bez znacznie jest w tym kontekście termin, obejmujący Dzień Kobiet. Nowy Hyundai byłby idealnym dodatkiem do bukietu tulipanów czy żonkili.