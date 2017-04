Wrak Atak 2017 w Lublinie: Tak się ścigają i rozbijają

Jeszcze w niedzielę do godz. 18 na starym poligonie na Majdanku trwa Wrak Atak 2017.

Na czym polega “Wrak Atak”? To wyścigi samochodów osobowych o wartości nie przekraczającej 1000 zł, a ich wiek musi wynosić powyżej 10 lat. Każdy z zawodników ma do przejechania 30 minut po przygotowanym torze (2 razy po 15 minut). Start każdego biegu to maksymalnie 10 samochodów. Dopuszczony jest kontakt między pojazdami, w granicach rozsądku.