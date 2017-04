Opole Lubelskie: Zrobią żłobek dzięki „Maluchowi plus”

Opole od 1 września planuje uruchomienie dwuoddziałowego żłobka miejskiego przy ulicy Szkolnej 5. – Z powodu zbyt małej liczby miejsc co roku od 20 do 30 dzieci nie przyjmujemy do grup żłobkowych – przyznaje Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy magistratu. To nie jedyny powód. Kontrole przeprowadzone w funkcjonującym żłobku i przedszkolu miejskim przy ul. Przemysłowej zaleciły utworzenie odrębnej placówki dla dzieci do lat 3.

Gmina, aby poprawić tę sytuację, stara się o dofinansowanie z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” i złożyła wniosek o dotację. – W lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania. Wśród nich znalazł się nasz projekt. To dobra wiadomość, tym bardziej, że od roku szkolnego 2017/2018 rodzice dzieci 3, 4 i 5-letnich mają prawo do ubiegania się o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, a gmina ma obowiązek zapewnić mu miejsce – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Dofinansowanie pozwoli na utworzenie od podstaw nowej jednostki: żłobka miejskiego dla 48 dzieci w wieku do 3 lat. Ponadto w wolnych pomieszczeniach po grupach żłobkowych w budynku przy ul. Przemysłowej powstaną dodatkowe miejsca dla przedszkolaków. – A to oznacza, że łącznie liczba miejsc dla dzieci w żłobku wzrośnie z 36 do 48, a jednocześnie w przedszkolu na ul. Przemysłowej ze 143 do 179 – dodaje burmistrz.

Nowy żłobek zadomowi się w obecnym oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół Nr 1. – Istniejące pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb sal, w których przebywać będą młodsze dzieci. Sale wyposażone zostaną w meble, stoliki, krzesełka, leżaczki, przewijaki, szafki do szatni, regały na zabawki itp. Do potrzeb maluchów dostosowane zostaną także sanitariaty, a kuchnia wyposażona zostanie w sprzęt i naczynia niezbędne do przygotowania posiłków dla dzieci – dodaje Ryczek.

– Ważnym aspektem całej zmiany są także nowe miejsca pracy, które powstaną w nowym żłobku i powiększonym przedszkolu – podkreśla Grażyna Szychowska, dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Opolu Lubelskim. Dofinansowanie, jakie gmina pozyskała na ten cel, to ponad pół miliona złotych.