Uczniowie włamali się do szkoły. Ukradli skarbonkę z "Górą grosza"

W sobotę do jednej ze szkół podstawowych niedaleko Parczewa włamała się dwójka uczniów. Ukradli skarbonkę ze zbiórki w ramach akcji „Góra grosza”. Zostali zatrzymani.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kodeniec. Woźny pracujący w miejscowej podstawówce zawiadomił policję o włamaniu do szkoły. Sprawcy wybili szybę w pomieszczeniu kotłowni, weszli do środka i ukradli skarbonkę z pieniędzmi ze zbiórki w ramach akcji „Góra grosza”. Znajdowało się w niej 15 złotych.