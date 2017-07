Lubelski ZUS zaprasza studentów na praktyki. Ile będzie można zarobić?

2300 złotych brutto miesięcznie mogą zarobić lubelscy studenci podczas praktyk w ZUS. Ta propozycja jest skierowana do słuchaczy wyższych szkół zawodowych.

Lubelski Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce przyjąć na praktyki nawet kilkudziesięciu studentów. W naszym województwie z programu mogą skorzystać studenci trzech uczelni – PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, PWSZ w Chełmie i Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – Miesięczne stypendium dla studenta-praktykanta może wynosić maksymalnie 2300 zł – mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy lubelskiego ZUS.

Studenckie praktyki to efekt uruchomienia programu praktyk zawodowych przez resort rozwoju i finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, ZUS oraz Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Studenci podczas praktyk będą zdobywać doświadczenie w zakresie finansów publicznych, funkcjonowania administracji publicznej i systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS deklaruje przyjęcie na praktyki 1426 studentów z państwowych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

– Praktyki zawodowe trwają do pięciu miesięcy. Pierwszych praktykantów ZUS przyjmie już we wrześniu tego roku – zaznacza rzecznik ZUS. Rekrutację prowadzą uczelnie. Projekt potrwa do stycznia 2019 r.