Podwyżki wynoszą od 200 zł do 550 zł brutto w zależności od lokalizacji, stażu pracy i konkretnego stanowiska.

Wśród grup objętych styczniowymi podwyżkami w Biedronce są sprzedawcy-kasjerzy, zastępcy kierowników sklepów, kierownicy sklepów, magazynierzy, magazynierzy kompletacji oraz inspektorzy w centrach dystrybucyjnych. W sumie podwyżkami objętych zostało ponad 60 tys. osób zatrudnionych w Jeronimo Martins Polska.

Pensje sprzedawców-kasjerów

Styczniowymi podwyżkami zostaną objęci wszyscy sprzedawcy-kasjerzy. Osoby rozpoczynające pracę w Biedronce na tym stanowisku na pełen etat będą mogły zarobić co najmniej 2650 zł brutto, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Pierwszą podwyżkę otrzymają już po roku pracy, natomiast po trzech latach kolejną, dzięki czemu ich zarobki wzrosną do co najmniej 2950 złotych brutto miesięcznie.

W Warszawie zarobisz więcej

W wybranych lokalizacjach kwoty te są wyższe, przykładowo dla warszawskiego sprzedawcy-kasjera osiągają wartość nawet 3550 zł brutto po trzech latach pracy. Ponadto każdy sprzedawca-kasjer może otrzymać dodatkowo do 500 zł brutto uznaniowej premii kwartalnej w zależności od wyników.

Pensje pozostałych pracowników

Styczniowe podwyżki objęły również kadrę kierowniczą sklepów, która włącznie z zastępcami kierowników sklepów liczy ponad 14 tys. osób. Biedronka podniosła także wynagrodzenia magazynierów i magazynierów kompletacji, którzy od 2018 r. w zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji zarobią od 3050 zł do 4 000 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu. Te podwyżki dotyczą wszystkich 16 centrów dystrybucyjnych działających w ramach sieci.

Największy prywatny pracodawca

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, jest drugą co do wielkości firmą w Polsce i największym prywatnym pracodawcą w kraju. Biedronka posiada obecnie ponad 2750 sklepów, zlokalizowanych w ponad 1000 miejscowości. Firma stale zwiększa zatrudnienie – w samym 2017 r. o ok. 5 tys. osób. Aktualnie JMP ma ponad 65 tys. pracowników. Wszyscy objęci są jednym z najszerszych pakietów świadczeń pozapłacowych - do ich dyspozycji przeznaczonych jest 20 programów socjalnych. Wśród nich są m.in. program badań profilaktycznych, paczki świąteczne, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, dofinansowanie kart Multisport, a dla dzieci pracowników Biedronki kolonie i obozy językowe oraz wyprawki dla noworodków i pierwszoklasistów. W tym roku Biedronka poszerzyła ten pakiet o program „Wracaj do Zdrowia”. Jest on skierowany do osób, w przypadku których długotrwała, poważna choroba wiąże się z pogorszeniem ich sytuacji finansowej. W ramach programu pracownicy mogą otrzymać bezzwrotną zapomogę.

Źródło: informacja prasowa