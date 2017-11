500 plus nie pomaga. Puławian nie rodzi się więcej

Jeśli ktoś liczył na to, że rządowy program 500 plus spowoduje bardzo szybki, zauważalny wzrost liczby urodzeń w Puławach, mylił się. W rodzinach zamieszkujących miasto, do 7 listopada 2017 roku na świat przyszło 351 dzieci, a do końca roku ta liczba powinna przekroczyć 400. Najprawdopodobniej będzie ona niższa niż w ubiegłym roku, kiedy w puławskich rodzinach urodziło się prawie 450 nowych obywateli. Gdy sięgniemy do lat 2010 i 2011, ta różnica staje się jeszcze bardziej widoczna. Według danych puławskiego magistratu, siedem lat temu Puławy powiększyły się o 597 nowo narodzonych mieszkańców. Na koniec tego roku będzie ich więc o niemal 30 procent mniej.

Drugim negatywnym czynnikiem jest rosnąca liczba zgonów. W starzejącym się społeczeństwie miasta, rocznie umiera coraz więcej osób. Tylko w ciągu 2015 i 2016 roku Puławy straciły w ten sposób ponad tysiąc mieszkańców. W tym roku, odejdzie kolejne 450-480 osób, czyli więcej, niż przyjdzie na świat. Ujemny przyrost naturalny to zjawisko, które w Puławach utrzymuje się nieprzerwanie od 2013 roku.

Na szczęście, pozytywne dane dotyczące nowych narodzin zaczynają płynąć z powiatu. W puławskim szpitalu, w tym roku, według prognoz, ma przyjść na świat znacznie więcej dzieci, niż w ciągu kilku ostatnich lat. Nie jest to jednak zasługa poprawiającej się sytuacji w mieście. Obserwowany przyrost to efekt wzrostu urodzeń w całym powiecie oraz poprawiającej się popularności puławskiej, wyremontowanej porodówki.

Warto dodać, że zobrazowanie pełnego obrazu demograficznego jest trudne, bo brakuje niektórych danych. Problem dotyczy zarówno rodzin mieszkających w Puławach bez meldunku, jak również tych z meldunkami, którzy postanowili się wyprowadzić. Ci pierwsi zawyżają wyniki, drudzy je obniżają.

Według stanu na 7 listopada tego roku, liczba mieszkańców Puław wyniosła równe 48 700 osób.