Awantura w hotelu w Kazimierzu. Mieszkaniec Warszawy ma teraz problem

W sobotę w nocy dyżurny puławskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że w jednym z hoteli w Kazimierzu Dolnym awanturują się goście. Na miejsce pojechali policjanci z Puław. W hotelu zastali trzech nietrzeźwych mężczyzn, którzy zachowywali się głośno i wulgarnie.

Mężczyźni przeszkadzali obsłudze hotelu w pracy, nie reagowali na ich prośby o uspokojenie się. Policjanci chcieli wylegitymować awanturników, ale nie wszyscy podali swoje dane. Jeden z mężczyzn był wyjątkowo nerwowy i agresywny.

– W związku z tym, że nie chciał się uspokoić i stwarzał zagrożenie dla pracowników hotelu, policjanci podjęli decyzję o doprowadzeniu go do wytrzeźwienia. W trakcie jazdy do puławskiej komendy 34-latek z Warszawy postanowił zmienić taktykę. Zamiast stawiać opór policjantom, zaproponował im 1 tys. zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych i „zapomnienie o sprawie”. Ten pomysł okazał się dla niego zgubny – relacjonuje mł. asp. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Policjanci zatrzymali go za obietnicę udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom. Teraz 34-latek odpowie przed prokuratorem.