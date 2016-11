Borysów poczeka na drogę

Powiatowy Zarząd Dróg zdecydował o unieważnieniu części przetargu dotyczącego przebudowy 450-metrowego odcinka drogi w Borysowie, w gminie Żyrzyn. Najtańszą ofertę w tym postępowaniu złożyła lubelska firma IGORD, której cena opiewała na 172 tys. zł. Było to raptem o 4 tys. złotych więcej, niż kwota, jaką przeznaczył na to zadanie zamawiający, ale dyrekcja PZD nie zdecydowała się na jej uzupełnienie. W związku z tym przetarg będzie musiał zostać powtórzony, a to oznacza, że w tym roku nie ma już szans na remont tego blisko półkilometrowego odcinka.

Więcej szczęścia miały dwa pozostałe zadania w przetargu ogłoszonym przez puławski PZD. Mimo to, że w obu przypadkach najniższe oferty przekraczały kwoty przeznaczone na ten cel, władze powiatu uzupełniły lukę i umowy z wykonawcami zostały podpisane. Dzięki temu jeszcze w tym roku zakończona ma być przebudowa ul. Tysiąclecia w Żyrzynie i drogi biegnącej przez Kotliny. W obu przypadkach prace zostaną ukończone w połowie grudnia.