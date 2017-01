Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym pod lupą śledczych

– Sprawa został przejęta od prokuratury rejonowej ze względu na jej wagę – informuje Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Zawiadomienie, które wpłynęło do prokuratury z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza i kierownika referatu inwestycji europejskich poprzez przemilczanie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy dotyczącej budowy szkoły.

Przed uczestnikami postępowania przetargowego miały zostać zatajone informacje na temat badań geologicznych. Zgodnie z art. 305 Kodeksu Karnego grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności. Działo się to w 2014 roku, kiedy burmistrzem Kazimierza Dolnego był Grzegorz Dunia.

– Na razie trwa postępowanie sprawdzające. Prokuratura ma na to 30 dni – mówi Kępka.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chodzi o zabezpieczenie skarpy, przy której stoi szkoła. To właśnie prace z tym związane wpłynęły na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji.

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz nowego budynku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie planem, inwestycja zakończy się w czerwcu.