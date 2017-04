Coraz bliżej do puławskich biegów przełajowych

Zapisy do biegów trwają. Zgłaszać można się internetowo na stronie www.pulsarsport.pl, do której przekierowanie znajdziemy na stronie Puławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Do wyboru są trzy biegi (dla dzieci i młodzieży do 2 km oraz dla dorosłych na 5 km i 10 km), a także wyścigi na wózkach inwalidzkich (ok. 5 km) dla osób niepełnosprawnych.

Impreza odbędzie się na stadionie MOSiR w Puławach oraz jego leśnej okolicy. Żeby wystartować, należy zdobyć kartę startową (dzieci i młodzież) którą wydaje biuro zawodów. Uczestnicy biegów na 5 i 10 km do biura zgłaszają się tylko po odbiór pakietu startowego (po okazaniu dowodu wpłaty i potwierdzeniu tożsamości).

Opłaty wynoszą od 40 do 50 złotych w zależności od terminu zgłoszenia (po 28 kwietnia oraz w dniu zawodów drożej). Osoby po 70 roku życia biegać będą mogły za darmo. Szczegóły dotyczące numeru konta, inne dane regulaminowe oraz mapy tras można znaleźć na stronie internetowej organizatora. PTKKF wszystkim uczestnikom biegów zapewnia pamiątkowy dyplom. Najlepsi w swoich kategoriach mogą liczyć także na upominki i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.