Dyrektor odszedł, zamknęli szkołę. Zbigniew Śliwiński szefem Domu Chemika

Śliwiński zastąpi pełniącą obowiązki dyrektora Kamilę Salwowską-Duk. Jeszcze wcześniej Domem Chemika zarządzała Aleksandra Kozak-Kotowska.

Doświadczony samorządowiec był znany ze swojej działalności kulturalnej, wychowawczej i edukacyjnej. To jeden z pomysłodawców i organizator m.in. Festiwalu Kolęd, Wigilii Miejskiej, wakacyjnych festiwali dla dzieci, czy konkursów wiedzy na temat Brata Alberta, patrona Puław. Wśród jego inicjatyw warto wymienić także powołanie Młodzieżowej Rady Miasta. Od 1994 roku nieprzerwanie pełnił funkcję radnego, a przez osiem lat przewodniczył puławskiej radzie miasta.

O stanowisko dyrektora „Domu Chemika” w marcu Zbigniew Śliwiński konkurował z dyrektorem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, Mariuszem Płoszajem-Mazurkiem oraz byłym dyrektorem Teatru Muzycznego w Lublinie, Krzysztofem Kutarskim. Ostatecznie konkurs przegrał, ale po tym, jak zwycięzca, Płoszaj-Mazurek, zrezygnował z tej funkcji, prezydent Janusz Grobel, stanowisko szefa POK zaproponował właśnie jemu. Śliwiński propozycję przyjął, ale zanim zajął fotel w gabinecie przy ul. Wojska Polskiego, dokończył ostatni rok szkolny jako dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynie. Po wakacjach złożył mandat radnego, którego wygaszenie wkrótce powinien potwierdzić komisarz wyborczy oraz wojewoda.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy, najprawdopodobniej w listopadzie, w Puławach odbędą się wybory uzupełniające do rady miasta. Do tego czasu, radni będą obradowali w niepełnym składzie.

Tymczasem prowadzona przez Zbigniewa Śliwińskiego (w ramach stowarzyszenia) SP w Skowieszynie, została rozwiązana. Jak mówi Agnieszka Popiołek, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Końskowoli, rodzice 16 dzieci zapisali je do SP w Końskowoli, a jedno dziecko prawdopodobnie trafi do Puław. Na razie nie wiadomo co stanie się z budynkiem szkoły, który należy do gminy. Jedną z możliwości jest jego dalsza adaptacja na mieszkania socjalne.

W „Domu Chemika” pracownicy oczekują natomiast na pierwsze zebranie z nowym dyrektorem. Dotychczasowa p.o. dyrektora POK, Kamila Salwowska-Duk, wraca do zarządzania Puławską Galerią Sztuki, działającą również w ramach POK.