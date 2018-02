Kasjerka z Biedronki podczas napadu pomogła ochroniarzowi. Zwolnili ją z pracy

Potrzebna pomoc

Znajomi i przyjaciele bardzo jej współczują. Kobieta samotnie wychowuje dziecko. Straciła główne źródło utrzymania.

- To jest naprawdę już szczyt wszystkiego, żeby za to co się stało Jolancie, za jej uszczerbek na zdrowiu, mogli zwolnić ją z pracy - mówi zbulwersowany Karol Tukiendorf, który namawia internautów do pomocy swojej przyjaciółce. - Takie rzeczy mogą przytrafić się każdemu, więc bądźmy ludźmi, pomóżmy jej, zareagujmy na to - zachęca.

O swoje prawa pani Jola postanowiła zawalczyć w sądzie. Złożyła pozew o wypłatę pensji za trzy miesiące oraz wyrównanie z 80 do 100 procent wynagrodzenia w trakcie przebywania na zwolnieniu. Tyle dostałaby od razu, gdyby firma niezwłocznie zgłosiła stłuczenie jakiego doznała, jako wypadek w pracy. Zrobiono to jednak dopiero pod koniec stycznia, na wyraźną prośbę poszkodowanej. To ważne, bo nie chodzi tylko o wyrównanie, ale także o odszkodowanie z ubezpieczenia.

O komentarz w sprawie zwolnienia Jolanty Palmer zwróciliśmy się zarówno do biura prasowego Jeronimo Martins, portugalskiego właściciela sieci dyskontów Biedronka, jak i bezpośrednio do kierownika sklepu przy ul. Piaskowej. Ten drugi powiedział nam, że ze względu na zasady panujące w firmie, nie może udzielać mediom żadnych informacji. Z biura natomiast, zamiast odpowiedzi na pytania, otrzymaliśmy krótki komunikat.

- Poddajemy tę sprawę dokładnej analizie przez Biuro Obsługi Pracowników, działające na poziomie centrali firmy, a nie w strukturach regionu. Taki sposób jej procedowania wymaga dodatkowego czasu, ale gwarantuje obiektywny przebieg procesu sprawdzania danego przypadku - oświadczono, prosząc o więcej czasu na przyjrzenie się sprawie.