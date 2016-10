Młodzież znowu przegrała. Ale jest szansa na nowy skatepark w Puławach

Aż 547 osób zagłosowało na rewitalizację skateparku, a mimo to projekt ten nie zdobył pieniędzy. Zaledwie 14 osób zagłosowało na trening z instruktorem w Marinie i ten projekt pieniądze zdobył.

Wszystkiemu winny jest regulamin budżetu obywatelskiego. Inicjatorzy rewitalizacji skateparku wnioskowali o 600 tys. zł, czyli całą dostępną w głosowaniu sumę. Jednak najwięcej głosów w tegorocznej edycji zdobył pomysł przygotowania projektu przebudowy błoni, na który pójdzie 250 tys. zł. Nawet gdyby regulamin pozwalał na dzielenie środków to na skatepark pozostałoby 350 tys. zł. Tymczasem sami wnioskodawcy mówią, że to byłoby za mało. – Mniejsze pieniądze nic by tu nie pomogły – uważa Tomasz Kitka, autor projektu rewitalizacji skateparku.

I dlatego pozostałe 350 tys. zł zostanie podzielone na mniej kosztowne projekty, takie jak np. miejskie dystrybutory wody pitnej czy dystrybutory z woreczkami na psie odchody. Po podziale pieniędzy wystarczyło nawet na trening z instruktorem w Marinie, na który zagłosowało zaledwie 14 głosów.

Projekt rewitalizacji skateparku przegrał w pechowy sposób głosowanie w budżecie obywatelskim już drugi rok z rzędu. W poprzedniej edycji całe głosowanie zostało anulowane po pojawieniu się nieprawidłowości podczas głosowania. Pieniądze trafiły zaś do szpitala.

– W tym roku wybór odbył się uczciwie. Nie mam w związku z tym żadnych negatywnych odczuć – przekonuje Tomasz Kitka. – Szkoda, że była taka niska frekwencja. Poprzedni rok jednak odstraszył ludzi – dodaje.

Jest nadzieja dla młodych

– W tej chwili obiekt jest w opłakanym stanie. W asfalcie są dziury, elementy metalowe zardzewiały. To ruina – kwituje Jakub Oleksiewicz, jedna z osób zaangażowanych w rewitalizację skateparku przy ul. Niemcewicza.

Walka o jego przebudowę trwa już od kilku lat. Były spotkania z korzystającą z obiektu młodzieżą, na zlecenie miasta powstał nawet projekt. Wciąż brakuje jednak pieniędzy na jego realizację. Mimo kolejnej porażki w głosowaniu na budżet obywatelski, okazuje się, że nie wszystko stracone.

– Przygotowujemy ciekawy projekt rewitalizacji kilku obiektów w mieście – mówi Janusz Grobel, prezydent Puław.

Oprócz skateparku do projektu weszłyby także boiska sportowe przy szkołach podstawowych nr 3 i 6 oraz m.in. place zabaw przy przedszkolach nr 13 i 10. – Ale chcemy, żeby skatepark był pierwszą inwestycją, która będzie realizowana – zaznacza Janusz Grobel.

Cały projekt ma opiewać na około 10-12 milionów złotych, z czego 2,5-3 mln ma trafić na sam skatepark. Wszystko zależy jednak od dostępnych środków. Urzędnicy przygotowują projekt już teraz, bo spodziewają się, że w przyszłym roku pojawi się możliwość składania wniosków o pieniądze zewnętrzne.

Zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego

Ogólnomiejskie (liczba głosów):

• Zagospodarowanie błoni miejskich (dokumentacja) (704 głosy)

• Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Gościńczyk ze ścieżką rowerową w ul. Wojska Polskiego (377 głosów)

• Miejskie dystrybutory wody pitnej (297 głosów)

• Organizacja letnich imprez pod chmurką na terenie Mariny Puławy (260 głosów)

• Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (193 głosy)

• Dystrybutory z woreczkami na psie odchody (164 głosy)

• Stojaki na rowery (134 głosy)

• Warsztaty fotograficzne (30 głosów)

• Tomasz Budzyński – Legenda – wystawa i koncert (19 głosów)

• Trening z instruktorem w Marinie (14 głosów)

Projekty rejonowe:

Rejon nr 1

• Budowa Parkingu przed Miejskim Przedszkolem nr 3 na osiedlu Niwa (285 głosów)

• Kompleks Sportowo – Rekreacyjny (270 głosów)

• Budowa drogi dojazdowej do osiedla „Słoneczne Piaski” (147 głosów)

• Wiata przystankowa na ul. Włostowickiej (51 głosów)

Rejon nr 2

• Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu na ulicach Pusta i 6. Sierpnia oraz na skrzyżowaniu tych ulic (120 głosów)

• Wyprowadzenie ptaków ze Skweru Niepodległości (116 głosów)

• Montaż świetlnej tablicy informacyjnej (97 głosów)

• Warsztaty taneczne dla seniorów (31 głosów)

• Kosze na śmiecie i dodatkowe ławki (16 głosów)

Rejon nr 3 (nie było głosowania)

• Naprawa chodnika przy ulicy Kruka

• Kurtyna wodna przy Parku Solidarności

• Doposażenie siłowni przy ulicy Polnej

• Monitoring w Parku Solidarności

Rejon nr 4

• Przebudowa Placu Zabaw (273 głosy)

• Modernizacja traktu spacerowego wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 11 i Środowiskowego Domu Samopomocy (234 głosy)