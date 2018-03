Muzealne zmiany nad Wisłą. Rusza wielki remont

– Już w środę przekazujemy obiekty generalnemu wykonawcy, który będzie mógł niezwłocznie rozpocząć prace. W przetargu wygrała firma Rystal-Bud z Kielc – mówi Magdalena Postępska, zastępca dyrektora z Muzeum Nadwiślańskiego. – Na wszystko mamy czas do końca tego roku – dodaje.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni trwały intensywne prace związane z przeprowadzką muzeum na czas remontu. – Przeniesienie wyposażenia i zbiorów było dla nas ogromnym wyzwaniem logistycznym, mimo że powołaliśmy do tego specjalny zespół i mieliśmy harmonogram działań – mówi Magdalena Postępska. – Część zbiorów przenieśliśmy do Pałacu Czartoryskich w Puławach, część do pomieszczeń Parafii Rzymskokatolickiej w Kazimierzu Dolnym.

Dodaje, że remont nie oznacza, że muzeum będzie zamknięte.

– Nie chcemy, żeby turyści o nas zapomnieli. W związku z tym w czasie remontu będziemy działać w innych miejscach – mówi Postępska. – 14 kwietnia o godz. 14 w Pałacu Czartoryskich w Puławach rozpocznie się wernisaż wystawy zbiorów malarstwa z Kamienicy Celejowskiej. Będzie ją tam można oglądać do końca tego roku.

W Puławach muzeum będzie też prowadziło warsztaty edukacyjne.

– Poza tym cały czas czynny jest oddział Zamek w Janowcu oraz oddział Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19 w Kazimierzu Dolnym. Tam też, w Galerii Wystaw Czasowych planujemy m. in. wystawę prac Jacka Malczewskiego ze zbiorów prywatnych – mówi Postępska. – Współpracujemy też z Centrum Kultury w Lublinie gdzie warsztaty edukacyjne prowadzi Odział Przyrodniczy.

Remont będzie kosztował aż 14 mln zł. W każdym obiekcie zostaną wymienione instalacje i zostaną kupione nowe urządzenia do ogrzewania. Będą też wymienione okna i drzwi. Do tego remont lub wymiana dachów i podłóg. Dodatkowo w Kamienicy Celejowskiej na poddaszu w jego obecnie nieużytkowej części powstaną trzy nowe apartamenty.

Wystawa stała w Kamienicy Celejowskiej i wystawa poświęcona środkowej Wiśle w Oddziale Przyrodniczym będą miały nowe aranżacje z wykorzystaniem multimediów. W Kamienicy Celejowskiej pojawi się makieta Kazimierza, na której będą wyświetlane obrazy z rzutników o historii miasteczka. Będzie to stały pokaz multimedialny.

Na nowo zostaną także zaaranżowane tereny zielone. Chodzi o ogród przy Domu Kuncewiczów, patio i tylną elewację Kamienicy Celejowskiej oraz ogród pomiędzy Spichlerzem Ulanowskich a Domem z Modliborzyc.