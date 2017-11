Pogotowie strajkowe w puławskich Azotach. Związkowcy żądają odwołania wiceprezesa

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" oraz Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, organizacji skupiających w swych szeregach połowę załogi firmy, postawili żądania i zagrozili przeprowadzeniem strajku.

Pierwszy postulat skierowany do zarządu Grupy Azoty w Tarnowie to: "zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy". Drugi to "zaprzestanie łamania umów wzajemnych tj. Umowy Konsolidacyjnej oraz Umowy Społecznej", a ostatni: "Odwołanie z zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" Krzysztofa Homendy spowodowane utratą wiarygodności i zaufania społecznego".

Wkrótce więcej informacji.