Projekt nowej hali sportowej w Puławach gotowy. Czekają na pozwolenie

Zakończyły się prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego dla nowej hali sportowo-widowiskowej w Puławach. Jako pierwsi zapoznali się z nią członkowie zespołu do spraw jej budowy. Oficjalna prezentacja projektu w czwartek, 29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

We wtorek, 13 grudnia, ze szczegółami projektu członków interdyscyplinarnego zespołu do spraw budowy hali (planowanej przy ul. Lubelskiej na placu po targowisku), zapoznał autor jej koncepcji, Janusz Gąsiorowski. Wykonano już inwentaryzację obiektów i zieleni znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę hali. Zakończyły się także badania geologiczne gruntu i uzgodnienia dotyczące podłączenia nowego budunku do mediów. W ostatnim tygodniu wydana została także decyzja środowiskowa.

Tuż po tym, jak z projektem zapoznali członkowie zespołu w skład którego wchodzą m.in. władze miasta, przedstawiciele klubów sportowych i urzędnicy, dokument został złożony w puławskim Starostwie Powiatowym. Teraz najważniejsze będzie otrzymanie pozwolenia na budowę, które umożliwi ubieganie się o wpisanie nowej hali na listę strategicznych przyszłorocznych inwestycji wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. To z kolei jest warunek otrzymania dofinansowania.

Projekt budowlany to część większego przetargu o wartości 1,3 mln złotych, który wygrało konsorcjum dwóch pracowni, poznańskiej Archimedii i puławskiej Marki. Architekci do 31 maja przyszłego roku muszą zakończyć prace nad projektem wykonawczym, czyli zadbać o szczegółowe dokumenty dotyczące m.in. aranżacji poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia technicznego, dróg, zieleni, małej architektury, czy oświetlenia. Obie firmy muszą zadbać także o kalkulację i monitoring kosztów oraz zapewnić nadzór na realizacją inwestycji (po jej rozpoczęciu).

Mieszkańcy Puław zainteresowani szczegółami dotyczącymi gotowego już projektu budowlanego hali mogą zapoznać się z nim już 29 grudnia podczas sesji rady miasta (godz. 16). Będzie to jeden z pierwszych punktów w porządku obrad.