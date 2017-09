Puławy: Dziś omówienie projektów budżetu obywatelskiego

Prezydent Puław, przedstawiciele komisji do spraw budżetu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych opowiedzą o zasadach i sposobach głosowania oraz przedstawią listę tych projektów, na które będzie można oddać swój głos. Będzie to także okazją dla ich autorów, by je pokrótce omówić i zachęcić do poparcia zaproponowanych inwestycji, szkoleń czy wydarzeń kulturalnych.

W tegorocznej edycji BO najdroższym projektem ogólnomiejskim jest budowa skweru przy ul. Wróblewskiego, którego koszt oszacowano na 600 tys. złotych. To tyle, ile wynosi pula środków na wszystkie tego rodzaju projekty w przyszłym roku.

Drugie miejsce pod względem wartości zajmują publiczne, płatne toalety na placu Chopina (320 tys. zł), a trzecie to budowa zewnętrznej windy w budynku Urzędu Miasta (300 tys. zł). Najdroższym „miękkim” projektem są warsztaty hobbystyczne pod nazwą „kuźnia talentów”, które kosztowałyby 180 tys. zł.

Przypominamy, że w tym roku głosowanie internetowe potrwa od 11 do 17 września, a to tradycyjne odbędzie się 1 października. Po raz pierwszy głosy będzie można oddawać w tzw. Rejonowych Punktach Wyborczych, umiejscowionych w różnych częściach miasta. Dla mieszkańców rejonu 1A będzie to Biblioteka Miejska przy ul. Włostowickiej 36, dla tych z rejonu 1B - Szkoła Podstawowa nr 11, rejon II zagłosuje w SP nr 10, rejon III w SP nr 6, a rejon IV w ZSO nr 1 im KEN przy ul. Kaniowczyków 32.