Puławy: Wkrótce decyzja ws. opłat za wodę

Nowy system rozliczeń dla połowy klientów OPEC oznacza wyższe miesięczne zaliczki, dla drugiej połowy (48 proc.) - niższe. Ci pierwsi w ubiegłym tygodniu zademonstrowali swoje niezadowolenie z wprowadzenia opłaty stałej podczas obrad komisji gospodarki w UM Puławy. Przeciwko wprowadzanym rozwiązaniom zebrali kilkaset podpisów i zapowiadają zaskarżenie nieprzepisowych, ich zdaniem, rozwiązań. Ostatecznie to jednak nie od nich, a od rady nadzorczej PSM będzie zależał los nowego sposobu rozliczeń.

Prezes OPEC, Ryszard Jabłoński, przyznał, że jeśli rada odrzuci projekt uchwały w tej sprawie, spółka wróci do poprzedniego systemu, czyli zrezygnuje z pobierania opłaty za tak zwaną gotowość do skorzystania z ciepłej wody. O to, jaka będzie decyzja rady, zapytaliśmy jej przewodniczącego, Marka Muszyńskiego.

– To skomplikowana sprawa. Sam nie mam jeszcze wystarczającej wiedzy, by wypowiedzieć się za lub przeciw tym dwóm rozwiązaniom. Wiadomo, że nie ma idealnego sposobu rozliczeń, ale chodzi o to, by znaleźć ten najbardziej sprawiedliwy - stwierdził szef rady nadzorczej PSM, która będzie obradowała już 12 września.

Na jej zaproszenie w obradach weźmie udział prezes Jabłoński, który ma zamiar przekonać członków rady do zachowania opłaty stałej. Do jej zwolenników należy m.in. prezes PSM, Wacław Strzelec, ale decyzja w tej sprawie będzie zależała od woli członków rady. Jeśli projekt przyjmą – skorzystają na tym rodziny wielodzietne i małżeństwa z małymi dziećmi, a stracą właściciele pustych mieszkań, samotni i osoby starsze.