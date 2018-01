Puławy: Idź po kalendarz, psia miska czeka

Znani sportowcy i artyści pozowali do zdjęć z psami z puławskiego schroniska. Fotografie trafiły do kalendarza, który można kupić w Centrum Informacji Turystycznej. Dochód z ich sprzedaży trafi na potrzeby bezdomnych zwierząt.

Kalendarz spełnia dwie funkcje - pierwsza z nich to konkretna pomoc finansowa, bo cały przychód z jego dystrybucji trafi do schroniska i zostanie przeznaczony m.in. na żywność i opiekę nad przebywającymi w nim zwierzętami. Przy okazji, dzięki udziałowi znanych postaci ze świata puławskiego sportu i kultury, publikacja skuteczniej zachęca do psich adopcji, bo przypomina o potrzebach puławskiego schroniska.

Jego wydanie nie byłoby możliwe bez wsparcie lokalnych firm oraz udziału osób, które pozowały do fotografii. Na stronach „Czterech Łap” znajdziemy lekkoatletkę Malwinę Kopron, ciężarowca Jakuba Węgrzyna, piłkarzy: Arkadiusza Maksymiuka i Mateusza Pielacha z Wisły Puławy, szczypiornistów: Bartosza Jureckiego i Piotra Masłowskiego z KS Azoty, kulturystę i tancerza Łukasza Kołodzieja, rapera Lasio Companiję, wokalistów: Dominikę Ziemnicką i Kacpra Gołdę, a także grafika Dawida Ryskiego i poetę Bohdana Zadurę.

Pomysłodawcą akcji i autorem zdjęć jest Wojciech Antosz z KS Wisła Puławy, który zachęca do nabycia kalendarza. – Nazywa się „Cztery Łapy do Szczęścia” i wyceniliśmy go na minimum 30 złotych. Oczywiście można dać więcej. Kalendarz jest do kupienia w CIT przy Skwerze Niepodległości, przy Alei Królewskiej oraz w Agencji Multimedia przy al. Partyzantów – mówi. – To jest nasz debiut, ale na pewno będą kolejne edycje, bo pomysłów nie brakuje – dodaje.

Dystrybucją zajmuje się puławska fundacja „Po ludzku do zwierząt - Przyjazna Łapa”.