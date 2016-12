Puławy mają już miliony na Dom Chemika

W drodze negocjacji z innymi miastami, unijna dotacja na inwestycje związane z kulturą w wysokości 16,4 mln złotych trafi do Puław. Pieniądze mogą być przeznaczone na przebudowę głównej części Puławskiego Ośrodka Kultury lub budowę połączonej z nim nowej siedziby miejskiej biblioteki (mediateki).

Jak wyjaśnia Elżbieta Grzęda, skarbnik miasta Puławy, te pieniądze są już pewne. – Ustalenia dotyczące rezygnacji z konkursu i podziału środków zgodnie z wynikiem negocjacji odbyły się przy udziale i akceptacji marszałka województwa, więc jesteśmy przekonani, że nikt ich nam już nie odbierze. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami – zapewnia skarbnik.

To nie jedyne środki, o jakie ubiegają się Puławy w kontekście przebudowy Domu Chemika. Miasto złożyło także aplikację do konkursu, w którym do zdobycia jest 18 milionów złotych. – Jeśli otrzymaliśmy te środki, tamte 16 mln zł przeznaczymy prawdopodobnie na budowę mediateki. Jeśli nie - termin budowy mediateki zostanie przesunięty, a skupimy się w pierwszym etapie na przebudowie POK – tłumaczy Elżbieta Grzęda.

Urzędnicy starają się także o pozyskanie innych dotacji. Chodzi o 6 mln złotych na wyposażenie obiektu w sprzęt nagłośnieniowy oraz 4 mln złotych na termomodernizację budynku. Na razie nie wiadomo, czy uda się pozyskać wszystkie zaplanowane środki. Wyniki konkursów powinny być znane w przyszłym roku. Do tego czasu gotowy powinien być już komplet dokumentacji technicznej na oba te budynki.

Łączne nakłady na przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury są szacowane na ponad 35 mln złotych, a budowa mediateki pochłonie dodatkowe prawie 22 mln.