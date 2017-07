Puławy: Ulice są, ale nie na planie

Braki w planie zauważył radny Piotr Sadurski (PO), który z prośbą o wymianę zawartości gabloty zwrócił się do prezydenta. – Na tym planie brakuje wielu ulic, w tym ul. M. Kopernika i Sosnowej. Mając na uwadze funkcje informacyjne mapy oraz ważną lokalizację gabloty, należy zadbać o to, aby treści w niej udostępniany były aktualne – argumentuje w swojej interpelacji.

Przy bliższym przyjrzeniu się planowi Puław, który wisi w centrum miasta, łatwo można zauważyć, że brakuje także nowego mostu, obwodnicy, ul. Wodnej, czy powstałych w ciągu ostatniej dekady osiedli mieszkaniowych. Znaleźć można w nim natomiast te ulice, których dzisiaj już nie ma, jak choćby przecinającą niegdyś Skwer Niepodleglości ulicę PCK.

Co ciekawe, obie gabloty (z planem oraz informacyjna) nie są własnością miasta, a prywatnej, warszawskiej firmy „Sport Premium”. – Jeśli otrzymamy od miasta nowy plan, jesteśmy gotowi przyjechać do Puław i umieścić go w naszej gablocie. Na również zależy na tym, żeby był on aktualny – zapewnia Magdalena Józefowicz, dyrektor firmy.

Decyzja o tym, czy takie zamówienie zostanie złożone, należeć będzie do Wydziału Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta Puławy.