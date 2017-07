Ruszył festiwal "Dwa Brzegi". Wśród gości Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland i Borys Szyc

Na konferencji otwarcia, która odbyła się w sobotnie południe, dyrektorzy poszczególnych instytucji współpracujących przy organizacji festiwalu przedstawili zarys programu „Dwóch brzegów”.

- Zapraszamy do galerii wystaw czasowych w gmachu głównym na wystawę Tadeusza Chyły. Artysty, którego wszyscy państwo znają jako satyryka, pieśniarza, aktora, a my pokazujemy go jako malarza. Tadeusz Chyła odszedł 3 lata temu i pierwszy raz będzie możliwość zobaczenia ponad 70 jego prac – tłumaczyła Agnieszka Zadura, Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego - Zapraszamy również na drugi brzeg, do zamku w Janowcu, gdzie można podziwiać wystawę fotografii pani Kamili Mazurkiewicz - Osiak. Jest to fotografka astronomiczna, czyli przenosząca nas w inne światy – podsumowała Zadura.

Wydarzenia na „Dwóch Brzegach” odbywają się nie tylko w Kazimierzu i Janowcu, ale również w Mięćmierzu – malowniczej wsi położonej tuż za Kazimierzem.

- Łącznie będziemy mieli siedem koncertów i dwie wystawy – tłumaczył Bartłomiej Pniewski, właściciel „Galerii Klimaty” - W związku z tym, że ten rok jest rokiem Wisły postanowiliśmy zaproponować taki właśnie cykl filmowy w „Galerii Klimaty”. Będzie do obejrzenia „Rejs”, „Awans” oraz dwa historyczne filmy przedwojenne. Przy okazji zapraszam od wtorku do piątku na prelekcje Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego. Będziemy mówić o związkach Kazimierza i ludzi Kazimierza z Wisłą – dodał Pniewski.

"Dwa Brzegi” to połączenie różnych dziedzin sztuki. W miasteczku, gdzie nie ma nawet sali kinowej główną rolę odgrywa jednak film, o czym opowiadała dyrektor artystyczna festiwalu, Grażyna Torbicka.

- Program filmowy jest jak zawsze bardzo bogaty. Wielkie Kino ma 850 miejsc, dwa małe kina po 250. W każdym z kin w miasteczku festiwalowym jest po 6 projekcji. Na Małym Rynku codziennie o 21 odbywa się projekcja – tłumaczyła - ponieważ bohaterem sekcji „I Bóg stworzył aktora…” jest w tym roku Andrzej Seweryn to filmy z jego udziałem będziemy oglądać na festiwalu. Proponujemy państwu takie filmy, które on zrealizował za granicą z udziałem gwiazd światowego kina. Będą to m.in. „Genealogia zbrodni” i „Indochiny”. Dodatkową atrakcją jest to, że w czwartek o 23 Andrzej Seweryn wystąpi w monodramie „Wokół Szekspira”. Oprócz Andrzeja Seweryna na Dwa Brzegi przyjadą Agnieszka Holland, Jan Peszek, Jerzy Stuhr, Dawid Ogrodnik, Borys Szyc, Andrzej Chyra, Robert Gliński, Magdalena Boczarska, Arkadiusz Jakubik – podsumowała Torbicka.

Oprócz projekcji filmowych i wystaw odbędą się również koncerty. Codziennie na Dużym Rynku o godz. 20 występują artyści, którzy czerpią inspiracje z muzyki tradycyjnej albo z folku miejskiego. Innym punktem festiwalowego programu jest cykl „Niesfilmowani”, czyli spotkania z autorami książek, które mają potencjał na stanie się motywem dzieła filmowego.

Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” to wydarzenie nie tylko dla twórców i widzów, ale również dla mieszkańców Kazimierza Dolnego. Znaczenie imprezy dla Kazimierzaków wyjaśnił Burmistrz Miasteczka, Andrzej Pisula.

- Wielu naszych mieszkańców, wiele osób które prowadzą działalność gospodarczą ale są również fanami filmów, będzie miało możliwość uczestniczyć w tym wydarzeniu. Szczególnie cieszymy się z tego, że przyjeżdża do nas tak wielu znakomitych gości, a my mamy możliwość pokazania na nowo naszego miasteczka – mówił Pisula - Wiemy, że państwo przyjeżdżacie do Kazimierza Dolnego po pierwsze dlatego, że tutaj jest umiejscowiony festiwal z wielkimi tradycjami, ale również dlatego, że jest to miejsce magiczne i chcecie do niego wracać – podsumował.

Program filmowy i opis wydarzeń „Dwóch Brzegów”