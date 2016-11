Ścieki z krwią z ubojni popłynęły do Wisły. "Mamy już tego dość"

– Ta krew płynie do rzeki Kurówki, a następnie do Wisły. Taki wyciek oznacza w moim przekonaniu ryzyko skażenia wód gruntowych. Niestety to już kolejne takie zdarzenie w naszej gminie, za które odpowiada Pini Beef i dzieje się to akurat wtedy, kiedy nie pracują urzędy. To, co się dzisiaj stało uważam za skandal, a inwestor, który nie przestrzega prawa, w tej sytuacji nie powinien prowadzić tutaj żadnej działalności. My, jako mieszkańcy, mamy już tego dość – mówi Janusz Próchniak, radny gminy Końskowola.

Radosław Barzenc, prezes stowarzyszenia "Zielone Powiśle" osobiście tworzył dokumentację zdjęciową i pobierał próbki czerwonej wody.

– To przedsiębiorstwo do rowu może wylewać jedynie wodę z placu parkingowego i deszczówkę, tymczasem na zewnątrz zakładu odprowadza tą drogą ścieki przemysłowe. Nie ma prawa, które by na to pozwalało. Jeśli zakład nie ma odpowiedniej infrastruktury to powinien zostać zamknięty do czasu doprowadzenia do porządku. My oczekujemy, że ten proceder się skończy, ale przy śmiesznych karach, jakie nakłada w takich sytuacjach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejrzewam, że walczymy "z wiatrakami" – mówi Radosław Barzenc, który krwią z rowu wypełnił kilka butelek.

Od pracowników zakladu dowiedzieliśmy się, że ubój został już zakończony. O zaistniałą sytuację chcieliśmy zapytać dyrektora Pini Beef, Artura Osiaka. Niestety dziś był nieosiągalny.

Warto wspomnieć, że równo rok temu, w połowie października, czerwoną cieczą zalana została działka w pobliskiej miejscowości Rudy. Doszło wtedy do awarii przepompowni, która nie poradziła sobie z ilością ścieków.

Latem tego roku wykryto natomiast znaczne zanieczyszczenie wody w rowie. Analiza laboratoryjna pobranych wtedy próbek wskazała, że normy przekroczone zostały kilkaset razy. W odpowiedzi lubelski WIOŚ na dyrektora zakładu nałożył mandat w wysokości 300 złotych.