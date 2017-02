Szpital w Puławach zyska na reformie służby zdrowia?

Według zapowiedzi ministerstwa NFZ zostanie zlikwidowany, a kluczowe szpitale zostaną połączone w sieć. Jednostki, które znajdą się w jej ramach będą miały zagwarantowane finansowanie nadwykonań na wybranych oddziałach. Pozostałe placówki o dodatkowe środki będą musiały walczyć startując w konkursach.

– Jedną ze zmian, jaką odczują pacjenci, są zapowiadane ułatwienia w przekierowywaniu pacjentów do szpitali wyższej kategorii. To oznacza, że pacjenci np. z Dęblina, Ryk, czy Opola Lubelskiego będą mogli szybciej trafić do nas – mówi Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ w Puławach. – Poza tym nowy system ma prowadzić pacjenta, wskazywać to, gdzie ma się udać, do kogo się zgłosić oraz koordynować całe jego leczenie – dodaje dyrektor, który zapewnia, że reforma nie zaszkodzi puławskiemu szpitalowi. – Z moich informacji wynika, że na pewno będziemy w sieci, a nasza kategoria wzrośnie ze szpitala powiatowego do regionalnego. To jest minimum, z szansą na status szpitala „wojewódzkiego” – przekonuje.

Nowych kategorii będzie więcej, bo system zakłada także m.in. szpitale ogólnopolskie. To, do której z nich zostanie zaliczona dana placówka, będzie miało istotne znaczenie. Najmniejsze szpitale, według resortu mają mieć około czterech oddziałów, te większe od 8-10. Puławski ma ich 18, stąd nadzieje związane z otrzymaniem kategorii trzeciej.

O tym, że reforma to więcej korzyści, niż zmartwień przekonany jest także Leszek Gorgol, członek zarządu powiatu puławskiego. – Nie mamy się czego bać. Nasz szpital będzie włączony do sieci, to jest pewna informacja i najprawdopodobniej otrzyma trzecią kategorię, za czym pójdą odpowiedniej wysokości środki. Wyższe nakłady mają zostać przeznaczone także na opiekę ambulatoryjną oraz podstawową opiekę zdrowotną. Dzięki nowym zasadom publiczna służba zdrowia może odzyskać konkurencyjność – mówi Gorgol.

Na razie nie wiadomo ile pieniędzy po likwidacji NFZ trafi do puławskiego SP ZOZ. Nie wiadomo także, jaką kategorię otrzyma ta placówka. Resort zdrowia na razie nie przedstawia szczegółowych danych, ale warto pamiętać, że reforma realnie wejdzie w życie od 2018 roku. Wtedy właśnie zlikwidowany ma zostać Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiadał dotychczas za podział środków na leczenie.