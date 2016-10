Zabrakło na drogę Piotrowice-Czesławice, ale powiat dopłaci

Odcinek drogi powiatowej Piotrowice-Czesławice czeka na przebudowę. Powiatowy Zarząd Dróg na wykonanie generalnego remontu zabezpieczył 433 tysiące złotych, ale okazało się, że to za mało. Najtańsza oferta opiewała na 493 tys. zł. Drogowcy mieli dwie możliwości: unieważnić przetarg lub zwrócić się do powiatu o zwiększenie środków na przebudowę drogi z Piotrowic do Czesławic.