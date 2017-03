Zamkną drogę krajową nr 12. Przez eksperyment procesowy

Chodzi o przeprowadzenie eksperymentu procesowego dotyczącego śmiertelnego wypadku drogowego. Z polecenia sądu, śledczy spróbują odwzorować wydarzenia opisywane przez świadków.

W tym celu o godz. 20:00 zamknięty zostanie fragment drogi krajowej nr 12. Kierowcy będą musieli minąć Kurów drogą ekspresową. Pojazdy zmierzające od strony Lublina będą kierowane na nią już w Przybysławicach w stronę węzła "Nałęczów".

To oznacza, że mieszkańcy m.in. Markuszowa w godzinach wieczornych mogą mieć kłopot z dojazdem do swoich domów. Z kolei kierowcy jadący do Kurowa od strony Puław w zależności od masy pojazdu, będą wpuszczani tylko do wysokości ul. Głowackiego, która poprowadzi ich na S17 lub zawracane starym fragmentem siedemnastki na węzeł "Kurów-Zachód". U

trudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.