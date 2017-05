Żyrzyn: Powstanie nowa hala sportowa

Nie było chętnych do budowy nowej szkolnej hali sportowej przy ul. Tysiąclecia w Żyrzynie. Postępowanie zostanie ogłoszone powtórnie. Inwestycja będzie kosztowała około 5 mln złotych, z czego blisko połowę sfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W Żyrzynie nikt nie ma wątpliwości, że nowa hala sportowa, nawet po reformie edukacji, jest i będzie potrzebna. W miejscowym zespole szkół, na który składa się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum uczy się prawie 500 dzieci. We wrześniu, w związku z powstaniem ośmioklasowej podstawówki i likwidacją jednego rocznika będzie ich niewiele mniej. Obecnie mają do swojej dyspozycji jedynie starą, niewielką salę gimnastyczną bez żadnego zaplecza. W przyszłym roku przy ul. Tysiąclecia powstanie obiekt, wzorowany na najlepszych szkolnych halach w całym kraju.

Nowa hala ma być wyposażona m.in. w klimatyzację, parkiet o wymiarach 36 na 20 metrów, widownię na 130 miejsc, zaplecze sanitarne i szatnię. Wewnątrz budynku znajdzie się także pomieszczenie z lustrami do ćwiczenia aerobiku oraz siłownia. W ramach projektu zakupione zostaną także kosze do gry w koszykówkę (zostaną zamontowane do ścian), bramki i meble. Ponadto przy budynku powstaną nowe chodniki i kilka miejsc parkingowych.

Rada gminy na tę inwestycję zabezpieczyła w tym roku milion złotych. Około 2,4 mln zł wyniesie z kolei dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym zarządza resort sportu. Całkowity, szacowany koszt budowy to około 5 mln złotych. Dokładny koszt nie jest jeszcze znany, bo pierwszy przetarg, ze względu na brak ofert, musiał zostać unieważniony.

– Przyznam, że odkąd pracuję w tej gminie, po raz pierwszy musimy anulować przetarg z tego powodu. Jestem pewien, że kolejny przyniesie już rozstrzygnięcie. Będziemy zmuszeni obniżymy trochę wymagania stawiane wykonawcom – mówi Marcin Sulej, zastępca wójta gminy Żyrzyn.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Jeśli UG podpisze wkrótce umowę z wybraną firmą, prace przy budowie nowej hali powinny zakończyć się w drugiej połowie 2018 roku.