Rewolucja na rynku mleczarskim. Spółdzielnia eliminuje pasze GMO

Chodzi m.in. o przejście ze skupu mleka produkowanego w oparciu o pasze tradycyjne na skup mleka wytwarzanego bez użycia pasz z roślin modyfikowanych genetycznie.

– Jako nowoczesne przedsiębiorstwo chcemy nadążać za wymaganiami swoich konsumentów i dlatego już teraz zaczęliśmy wdrażać procedury związane z uwolnieniem mleka od GMO – mówi Emilia Pożarowszczyk, kierownik marketingu w Spomleku. Jak dodaje, za reorganizacją przemawiają także „liczne głosy ze świata naukowego, które wciąż podają w wątpliwość bezpieczeństwo spożywania produktów zawierających GMO w swoim składzie”.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek będzie działać dwutorowo: stworzy dostawcom możliwości produkcji mleka bez GMO oraz opracuje wewnętrzny system kontroli mleka. – Dostawcy otrzymają listy firm paszowych, które posiadają odpowiednie pasze. Również w dziale zaopatrzenia dostawców Spomleku będą dostępne wyłącznie odpowiednio certyfikowane pasze – zaznacza Agnieszka Kamela, dyrektor skupu surowca Spomleku. – Rozpoczęliśmy już cykl szkoleń dla naszych dostawców mleka, na których informujemy jak ważna jest dostawa pasz, a szczególnie transport, bo nawet niewielka ilość paszy GMO może zanieczyścić cały samochód paszy NON GMO – tłumaczy Kamela.

Natomiast wewnętrzny system kontroli będzie polegał m.in. na regularnym badaniu mleka w gospodarstwach dostawców.

– Rewolucja na rynku mleczarskim nie będzie wiązała się z wielkimi kosztami poniesionymi przez producentów – uspokaja dyrektor skupu surowca. – Z naszej symulacji wynika, że wzrost kosztów produkcji mleka powinien zamknąć się w 2 do 4 groszy za litr – dodaje.

Wdrażanie programu NON GMO ma związek z planami wejścia w życie w 2019 roku ustawy paszowej wprowadzającej zakaz wytwarzania, wypuszczania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. – Choć ustawa wejdzie w życie dopiero za 2 lata, juz teraz rozpoczęliśmy przygotowania do zmian w produkcji, a jej pełne uruchomienie zgodne z nowymi standardami planujemy na 1 stycznia 2018 roku – zapowiada Aneta Mostowiec, rzecznik firmy.

Oznacza to, że skupowane przez Spomlek mleko od 2018 roku będzie pochodziło od krów żywionych paszami wolnymi od GMO.

Mleko do radzyńskiej mleczarni dostarcza ok. 1300 rolników, rekordziści nawet 800 tys. litrów rocznie. Jako pierwsza taki program wdrożyła OSM Piątnica, która od ubiegłego roku nie skupuje mleka od krów karmionych paszami zawierającymi GMO.