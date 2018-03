Oscary 2018: wyniki. Pełna lista nagrodzonych filmów i zdobywców Oscarów

W nocy z 4 na 5 marca odbyła się jubileuszowa, 90. ceremonia wręczenia najważniejszych nagród w świecie kina - Oscarów. Tradycyjnie gala zorganizowana została w Los Angeles, w siedzibie legendarnego Dolby Theatre. W tym roku o statuetkę w głównej kategorii walczyło osiem filmów. Wśród faworytów znalazły się "Kształt wody" Guillermo del Toro, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonaugha oraz "Tamte dni, tamte noce" Luci Guadagnino. Oscar ostatecznie trafił w ręce producentów "Kształtu wody". Meksykanin del Toro może czuć się jednak poniekąd rozczarowany, mimo że otrzymał także nagrodę dla najlepszego reżysera. "Kształt wody" nominowany był bowiem aż w 13 kategoriach, zdobywając "tylko" 4 statuetki. 3 Oscary powędrowały do "Dunkierki". W kategoriach aktorskich triumfowali Gary Oldman, Frances McDormand, Sam Rockwell i Allison Janney. W tym roku nie zabrakło też polskiego akcentu. W kategorii Film Animowany o nagrodę Akademii walczyła polsko-brytyjska produkcja "Twój Vincent", czyli opowieść o życiu van Gogha, w całości namalowany przez dziesiątki młodych artystów. Niestety, mimo pionierskiej realizacji, dzieło Doroty Kobieli i Hugh Welchmana musiało uznać wyższość animacji studia Pixar - "Coco". Podobnie jak przed rokiem ceremonię poprowadził komik Jimmy Kimmel. Tym razem jednak gala była znacznie bardziej poważna niż w poprzednich latach, przede wszystkim ze względu na aferę seksualną, która w ostatnich miesiącach wstrząsnęła Hollywood. Ceremonia przebiegła więc pod znakiem akcji #MeToo oraz ruchu "Time's Up", w ramach którego słynne gwiazdy zbierały pieniądze na rzecz ofiar molestowania. Mimo wszystko nie zabrakło jednak żartów, szczególnie z ubiegłorocznej wpadki, kiedy wręczono nagrodę dla Najlepszego Filmu niewłaściwej produkcji. Najpierw statuetka powędrowała w ręce twórców "La La Land", by po pełnej zamieszania chwili trafić do producentów "Moonlight".

FILM: "Kształt wody"



AKTOR: Gary Oldman - "Czas mroku"



AKTORKA: Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



REŻYSER: Guillermo del Toro - "Kształt wody"



AKTOR DRUGOPLANOWY: Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



AKTORKA DRUGOPLANOWA: Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"



SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Uciekaj!" - Jordan Peele



SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Tamte dni, tamte noce" - James Ivory



PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: "Coco", reż. Darla K. Anderson, Lee Unkrich



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: "Fantastyczna kobieta", reż. Sebastian Lelilo



PEŁNOMETRAŻOWY DOKUMENT: "Ikar", reż. Bryan Fogel, Dan Cogam



ZDJĘCIA: "Blade Runner 2049" - Roger Deakins



PIOSENKA: "Coco" - "Remember Me", wyk. Miguel i Natalia Lafourcade



MUZYKA: "Kształt wody" - Alexandre Desplat



EFEKTY SPECJALNE: "Blade Runner 2049" - John Nelson (I), Gerd Nefzer, Paul Lambert (II), Richard R. Hoover



CHARAKTERYZACJA: "Czas Mroku" - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick



SCENOGRAFIA: "Kształt wody" - Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau



KOSTIUMY: "Nić widmo" - Mark Bridges



MONTAŻ: "Dunkierka" - Lee Smith



DŹWIĘK: "Dunkierka" - Gregg Landaker, Mark Weingarten, Gary Rizzo



MONTAŻ DŹWIĘKU: "Dunkierka" - Richard King, Alex Gibson



FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "The Silent Child", reż. Chris Overton, Rachel Shenton



KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: "Dear Baskbetball", reż. Glen Keane, Kobe Bryant



DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY: "Heaven is a traffic jam on the 405", reż. Frank Stiefel