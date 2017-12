Program TV: Filmowy weekend 1-3 grudnia. Co warto zobaczyć?

Piątek, 1 grudnia:



Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły, reż. Gore Verbinsky, TVN, godz. 20



Pierwsza część słynnej serii o przygodach kapitana Jacka Sparrowa. Kowal Will Turner rusza na ratunek ukochanej córce gubernatora Elizabeth, która została porwana przez bandę demonicznych piratów dowodzonych przez bezwzględnego Barbossę. W tej trudnej wyprawie Willowi towarzyszy ekscentryczny Jack Sparrow. To wspaniała przygoda z pogranicza fantastyki, pełna humoru i akcji. Plus niezapomniani Johnny Depp i Geoffrey Rush jako Sparow i Barbossa.



Quest, reż. Jean-Claude Van Damme, TV Puls, godz. 20



Kino klasy B dla miłośników filmów kopanych. Uliczny złodziejaszek staje przed niepowtarzalną szansą zdobycia cennej nagrody w międzynarodowym turnieju walk. Film wyreżyserował i zagrał w nim główną rolę legendarny Jean-Claude Van Damme. Na ekranie towarzyszy mu m.in. Roger Moore.



Piramida strachu, reż. Barry Levinson, TVN Siedem, godz. 20



Barry Levinson, twórca oscarowego „Rain Mana”, prezentuje film o przygodach młodego Sherlocka Holmesa. W tej przygodowej historii bohater prozy Arthura Conan Doyle’a poznaje Johna Watsona i wspólnie z nim próbuje rozwiązać swoją pierwszą kryminalną zagadkę. W tym filmie z 1985 roku po raz pierwszy w historii kina wykreowano za pomocą komputera całą przedstawioną na ekranie postać.



Sobota, 2 grudnia:



American Hustle, reż. David O. Russell, TVP 1, godz. 21.10



Jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat i jeden z największych oscarowych przegranych w 2014 roku. Stylizowana na lata 70. opowieść, to historia oszusta finansowego, który wraz ze swoją partnerką współpracuje z agentem federalnym. Zostaje zmuszony do działania na niekorzyść niektórych polityków i gangsterów. Twórcom udało się zebrać niesamowitą obsadę. W filmie występują m.in. Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence i Robert De Niro.



Sylwester w Nowym Jorku, reż. Garry Marshall, TVN Siedem, godz. 19



Film przedstawia losy wielu mieszkańców Nowego Jorku, które splatają się ze sobą w sylwestrowy wieczór. Klasyczna komedia romantyczna utrzymana nieco w tonie „To właśnie miłość”. Na ekranie brylują Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Halle Berry, Hilary Swank i wielu innych.



Mr. Nobody, reż. Jaco Van Dormael, TVP Kultura, godz. 20.20



Stoosiemnastoletni Nemo Nobody to ostatni śmiertelny człowiek w czasach, gdy ludzkość osiągnęła nieśmiertelność. Na łożu śmierci bohater rozważa, jak mogło potoczyć się jego życie. Surrealistyczna produkcja z pogranicza dramatu i science-fiction, z przejmującą rolą Jareda Leto.



Niedziela, 3 grudnia:



Gwiezdne Wojny: Część 1 – Mroczne Widmo, reż. George Lucas, TVN, godz. 21.35



Dwaj rycerze Jedi wyruszają z misją ocalenia planety Naboo przed inwazją wojsk Federacji Handlowej. Trafiają na pustynny glob, gdzie pomoże im mały Anakin Skywalker. Nakręcony jako czwarty, lecz pierwszy w kolejności fabularnej film z cyklu Gwiezdnych Wojen. To był wielki powrót po latach do słynnej sagi, a pieczę nad produkcją przejął jej oryginalny twórca, George Lucas. Mimo olbrzymich oczekiwań, film okazał się dość sporym niewypałem. Warto jednak nadrobić sobie cały cykl przed tym, jak na ekrany kin w grudni wkroczy jego kolejna odsłona.



Apocalypto, reż. Mel Gibson, TV Puls, godz. 20



Królestwo Majów chyli się ku upadkowi. Władcy próbują pozyskać przychylność bogów i szykują ofiary z ludzi. Jeden z wojowników ucieka, by uniknąć śmierci na ołtarzu. Niezwykle brutalny film w reżyserii Mela Gibsona , który pragnął oddać kulturę Majów z dbałością o wszelkie detale, chociażby pod względem używanego przez aktorów języka. Angażujące i dramatyczne kino, pełne doskonałej akcji.



Idy Marcowe, reż. George Clooney, Stopklatka TV, godz. 20



Thriller polityczny George’a Clooneya to solidne kino z brawurową obsadą, na czele której stał nieżyjący już Philips Seymour Hoffman. Stephen Meyers pracuje przy kampanii wyborczej kandydata na prezydenta USA. Jego myśli, bardziej niż interesy klienta, zaprząta własna kariera.