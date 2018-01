Program TV: Filmowy weekend 12-14 stycznia. Co warto zobaczyć?

Piątek, 12 stycznia:



Arsene Lupin, reż. Jean-Paul Salome, TVP 1, godz. 21.25



Na dzisiejszy wieczór TVP proponuje ciekawą ekranizację przygód słynnego złodzieja Arsene Lupina. Szarmancki i przystojny bohater filmu zakochuje się w tajemniczej hrabinie Cagliostro. Mężczyzna pomaga jej zdobyć trzy krucyfiksy prowadzące do ukrytego skarbu. W tej międzynarodowej produkcji z klimatem występują cenieni aktorzy, tacy jak Romain Duris, Kristin Scott-Thomas i Eva Green.



Harry Potter i Komnata Tajemnic, reż. Chris Columbus, TVN, godz. 20



Kontynuacja hitu o przygodach małego czarodzieja Harry’ego Pottera. Tym razem w Hogwarcie dochodzi do tajemniczych ataków na uczniów. Tymczasem Harry'ego prześladuje dziwny głos, którego nikt, poza nim, nie słyszy. Widowiskowa produkcja familijna z nutką grozy i w gwiazdorskiej obsadzie.



Asterix na olimpiadzie, reż. Frédéric Forestier, Thomas Langmann, TVP 2, godz. 20.45



Asterix i Obelix biorą udział w Igrzyskach Olimpijskich. Pomagają tym samym przyjacielowi, Romantixowi, zdobyć serce pięknej Iriny. Kolejna aktorska wersja słynnych animacji na podstawie komiksów Rene Goscinnego. Świetna zabawa dla wszystkich miłośników przygody i francuskiego humoru.



Sobota, 13 stycznia:



Wyścig, reż. Ron Howard, TVP 1, godz. 20.15



Filmowa wersja elektryzującej rywalizacji pomiędzy dwoma legendarnymi kierowcami Formuły 1. Lata 70. XX wieku. Dwaj kierowcy Formuły 1, Brytyjczyk James Hunt i Austriak Niki Lauda, toczą skrajnie niebezpieczną rywalizację o tytuł mistrza świata. Za kamerą dwukrotny zdobywca Oscara Ron Howard, na ekranie brylują zaś Chris Hemsworth i Daniel Bruhl. Gwarancja doskonałej rozrywki.



Kickboxer, reż. David Worth, Stopklatka TV, godz. 20



Gratka dla miłośników kina kopanego i talentu Jeana-Clauce Van Damme’a. Mistrz świata w kickboxingu, Eric, przybywa do Tajlandii, aby stoczyć walkę z Tong Po, najlepszym zawodnikiem w kraju. W wyniku strasznych ciosów, Eric zostaje sparaliżowany do końca życia. Jego młodszy brat, który przyjechał razem z nim, decyduje się go pomścić.



Przetrwać święta, reż. Mike Mitchell, TVN Siedem, godz. 19



Samotny milioner postanawia spełnić swoje marzenie o rodzinnych świętach. Jedzie na ten czas do domu, w którym się wychował. Ciepły komediodramat z duchem świąt oraz Benem Affleckiem i nieżyjącym już Jamesem Gandolfinim w rolach głównych.



Niedziela, 14 stycznia:



Gwiezdne Wojny: Część V – Imperium kontratakuje, reż. Irvin Kershner, TVN, godz. 20



Uważane za najlepszą odsłonę cyklu Gwiezdnych Wojen „Imperium Kontratakuje” nagrodzone Oscarem, efektowne widowisko, które mimo upływu lat wciąg ogląda się z zapartym tchem. Imperator rozkazuje swojemu uczniowi Darthowi Vaderowi odnalezienie Luke'a Skywalkera, by zmusić go do przejścia na ciemną stronę Mocy.



Nine – Dziewięć, reż. Rob Marshall, TVP 2, godz. 21.40



Sławny reżyser filmowy próbuje uporać się z brakiem weny. Porządkuje swoje życie i odbudowuje relacje z kobietami, które były dla niego ważne. Kolejny głośny musical Roba Marshalla. Tym razem twórca zebrał na ekranie niesamowitą, międzynarodową obsadę, począwszy od Sophii Loren, przez piosenkarkę Fergie Duhamel, a na genialnym Danielu Day-Lewisie skończywszy.



Kret, reż. Rafael Lewandowski, TVP Kultura, godz. 20.20



Paweł rozkręca wraz z ojcem wspólny interes. Wszystko układa się pomyślnie do momentu, kiedy powstaje artykuł godzący w dobre imię rodziny. Angażujący thriller z Borysem Szycem. Film zdobył Złotego Lwa w 2011 roku.