Program TV: Filmowy weekend 19-21 stycznia. Co warto zobaczyć?

Co Gdzie Kiedy. Kolejne odsłony Harry'ego Pottera i Gwiezdnych Wojen, widowiskowy GoldenEye i dramatyczna Triszna. Pragnienie miłości, to tylko niektóre z filmowych propozycji stacji telewizyjnych na weekend. Sprawdźcie, co warto zobaczyć w TV w najbliższych dniach.

Piątek, 19 stycznia:



Harry Potter i Więzień Azkabanu, reż. Alfonso Curaón, TVN, godz. 20.05



Z pilnie strzeżonego więzienia dla czarodziejów ucieka niebezpieczny przestępca - Syriusz Black! Wszystko wskazuje na to, że Black poluje na Harry'ego. Cały świat czarodziejów rozpoczyna poszukiwania zbiega. Jedna z najciekawszych i najbardziej klimatycznych odsłon przygód małego czarodzieja. Na uwagę zasługuje rola Garry’ego Oldmana.



Mamuśka, reż. Chris Columbus, Stopklatka TV, godz. 20



Mąż porzuca Jackie dla młodszej kobiety. Nowa wybranka walczy z jego byłą żoną o względy dwójki dzieci. W rolach głównych Julia Roberts, Susan Sarandon i Ed Harris.



Eden Lake, reż. James Watkins, TV 4, godz. 23.15



Sielankowy wypad poza miasto zamienia się koszmar, kiedy młodej parze przychodzi walczyć o przetrwanie z bandą nastolatków. W filmie występują Kelly Reilly i znakomity Michael Fassbender.



Sobota, 20 stycznia:



GoldenEye, reż. Martin Campbell, TVP 1, godz. 20.15



Jedna z najsłynniejszych odsłon przygód słynnego Agenta 007 – Jamesa Bonda. W tej nafaszerowanej akcją produkcji w rolę Bonda wciela się Pierce Brosnan, a na ekranie towarzyszy mu m.in. piękna Izabella Scorupco. Gra ona Natalię, która jest światkiem kradzieży tytułowego GoldenEye kontrolującego satelity. Agent 007 ma za zadanie odzyskać urządzenie.



Wojownicze żółwie ninja, reż. Jonathan Liebesman, TVN, godz. 20



Współczesna próba ekranizacji kultowego komiksu, którego bohaterami są tytułowe zmutowane żółwie. W tej widowiskowej produkcji bohaterowie wraz z nieustraszoną dziennikarką April O'Neil stają do walki z tajemniczym Klanem Walczących Stóp, który terroryzuje Nowy Jork. Próżno doszukiwać się tu ciekawej i wciągającej fabuły, ale film zachwyca efektami specjalnymi.



Triszna. Pragnienie miłości, reż. Michael Winterbottom, TVP Kultura, godz. 20.20



Adaptacja powieści Thomasa Hardy'ego. Piękna Triszna z małej hinduskiej wsi daje się oczarować bogatemu Hindusowi. Różnice między nimi zaprowadzą ich do tragedii. Angażujący dramat poruszający ważne tematy, stawiający niewygodne pytania i zmuszający do refleksji.



Niedziela, 21 stycznia:



Rocky Balboa, reż. Sylvester Stallone, TVP 2, godz. 20.05



Nakręcony po latach przez samego Sylvestra Stallone’a powrót na ekrany legendarnej postaci bokserskiego kina – Rocky’ego Balboy. Od dawna będący na sportowej emeryturze, zmagający się z trudami codzienności, 50-letni Rocky postanawia wznowić treningi, by stoczyć pokazową walkę z aktualnym mistrzem świata w boksie.



Gwiezdne Wojny: Część VI – Powrót Jedi, reż. Richard Marquand, TVN, godz. 20



Szósta, a trzecia według kolejności powstania, odsłona Gwiezdnych Wojen. Luke Skywalker i księżniczka Leia wyruszają na ratunek porwanemu Hanowi Solo. Zbliża się ostateczna bitwa rebeliantów z Imperium. Jedna z mroczniejszych części popularnej serii po latach w dalszym ciągu zachwyca znakomitymi efektami specjalnymi i angażującą fabułą.



Raport mniejszości, reż. Steven Spielberg, TVN Siedem, godz. 20



Widowiskowa ekranizacja prozy Philipa K. Dicka w reżyserii wizjonera Stevena Spielberga. W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło. Intrygująca rozrywka z Tomem Cruise’em i Colinem Farrellem w rolach głównych.