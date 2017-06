Program TV: Filmowy weekend 23-25 czerwca. Co warto zobaczyć?

Piątek, 23 czerwca:

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian, reż. Andrew Adamson, Polsat, godz. 20

Druga odsłona cyklu fantasy na podstawie powieści C.S. Lewisa. Powracają bohaterowie znani z „Lwa, czarownicy i starej szafy”: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Dzieci ponownie odwiedzają królestwo Narnii, okazuje się jednak, że od ich zniknięcia minęło tu 1300 lat i wiele się zmieniło. Magiczne stworzenia i mówiące zwierzęta stały się jedynie legendą, a rządy sprawuje okrutny uzurpator Miraz. Do obsady cyklu dołączyli w tej części Ben Barnes, jako tytułowy Książę Kaspian oraz znany z „Gry o Tron” Peter Dinklage.

Hobbit: Pustkowie Smauga, reż. Peter Jackson, TVN, godz. 20

Piątkowy wieczór przebiegnie pod znakiem fantasy również na TVN. Miłośnicy prozy Tolkiena będą mieli okazję zobaczyć drugą część przygód hobbita Bilbo. Niziołek wraz z kompanią krasnoludów i czarodziejem Gandalfem zmierza do legowiska smoka Smauga. Mały bohater będzie musiał zmierzyć się z olbrzymią bestią, której głosu użyczył Benedict Cumberbatch. „Pustkowie Smauga” to efektowna rozrywka, pełna niespotykanych przygód oraz niesamowitych stworzeń.

Plan Ucieczki, reż. Mikael Hafstrom, TV Puls, godz. 20

Plan Ucieczki” to propozycja dla miłośników kina akcji. Wybitny specjalista w dziedzinie zabezpieczeń zostaje niesprawiedliwie oskarżony i osadzony w więzieniu, które sam zaprojektował. Aby wydostać się z zamknięcia, będzie potrzebował wspólnika. Wybór pada na współtowarzysza niedoli. Produkcja poprowadzona według klasycznych zasad gatunku. W role główne wcielają się byłe gwiazdy kina akcji: Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger.

Przekleństwo Frankensteina, reż. Terence Fisher, TVP Kultura, godz. 21.15

TVP Kultura kontynuuje prezentację kultowych monstrów w interpretacji brytyjskiego Hammer Studio. Tym razem będziemy mieli okazję zobaczyć na ekranie potwora Frankensteina. Rolę barona zagrał niezapomniany Peter Cushing, z kolei potwora, podobnie jak inne monstra Hammer Studio, zagrał Christopher Lee. Pozycja obowiązkowa dla miłośników klasycznego kina grozy.

Sobota, 24 czerwca:

Stażyści, reż. Shawn Levy, TVP 2, godz. 20.05

Dwóch bezrobotnych kumpli po czterdziestce podejmuje staż w firmie internetowej, której właściciele mogliby być ich synami, co owocuje konfliktem pokoleń. Przyjemna rozrywka, która traci na tym, że stara się być dość nachalną reklamą Google, lecz zyskuje dzięki zabawnym występom Vince’a Vaughna i Owena Wilsona, tworzących zgrany duet.

Uniwersytet Potworny, reż. Dan Scanlon, Polsat, godz. 20.05

Animacja Disney Pixar ukazująca początki przyjaźni między dwoma potworami - Jamesem P. Sullivanem i Mikiem Wazowskim, znanymi z filmu „Potwory i Spółka”. Poznajemy zabawne perypetie bohaterów z okresu studiów, wypełnionego szalonymi imprezami w akademiku. Pełna humoru opowieść dla całej rodziny, która dzięki inteligentnym dialogom pozwoli dobrze się bawić tak małym, jak i dużym odbiorcom.

Miłość, szmaragd i krokodyl, reż. Robert Zemeckis, TVN, godz. 20

Klasyk Roberta Zemeckisa, twórcy „Forresta Gumpa” i „Cast Away”. Tym razem reżyser zabiera widzów w niebezpieczną wyprawę do Kolumbii, gdzie bohaterowie – pisarka Joan Wilder i zawadiaka Jack Colton będą musieli uratować siostrę Joan. Niezapomniany duet na ekranie stworzyli Michael Douglas i Kathleen Turner, a towarzyszy im przezabawny Danny DeVito. Film zdobył dwa Złote Globy i podbił serca widzów.

Niedziela, 25 czerwca:

Kasyno, reż. Martin Scorsese, TV4, godz. 20

Jeden z najważniejszych filmów w dorobku wybitnego reżysera Martina Scorsese. Akcja rozgrywa się w Las Vegas w roku 1973. Hazardzista i bukmacher, Sam "Ace" Rothstein, na polecenie mafii zostaje szefem jednego z największych kasyn w mieście. W rolę główną wciela się Robert De Niro, a towarzyszą mu Sharon Stone i Joe Pesci. Szczególnie ten drugi, wcielający się w postać psychopatycznego mordercy, zapada w pamięć. Błyskotliwe kino gangsterskie, stanowiące czołówkę gatunku.

Szybki jak błyskawica, reż. Tony Scott, Stopklatka TV, godz. 20

Młody kierowca wyścigowy, Cole Trickle, dostaje szansę ścigania się w zawodach NASCAR. Na torze rywalizuje z doświadczonym Burnsem, aż dochodzi do wypadku. Duet reżysersko-aktorski znany z kultowego „Top Gun”: Tony Scott i Tom Cruise, powraca w kolejnej dynamicznej i nafaszerowanej akcją produkcji. W obsadzie same gwiazdy: Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid i John C. Reilly, a zapadającą w pamięć muzykę skomponował niezawodny Hans Zimmer.

Van Helsing, reż. Stephen Sommers, TV Puls, godz. 20

Tytułowy Van Helsing to wysłannik Watykanu, którego zadaniem jest powstrzymanie demonicznego Draculi i jego wampirzyc. W Transylwanii bohaterowie pomaga dzielna i piękna Anna oraz zakonnik Carl. Efekciarska wariacja na temat kultowej powieści Brama Stokera. Nafaszerowana akcją i efektami specjalnymi produkcja spodoba się miłośnikom widowiskowych filmów spod znaku grozy. Rolę tytułową zagrał Hugh Jackman.

Wszystko będzie dobrze, reż. Tomasz Wiszniewski, TVP Kultura, godz. 20.20

12-letni Paweł składa Bogu nietypową przysięgę. Pragnąc uzdrowienia śmiertelnie chorej matki, chłopak decyduje się pobiec aż do Częstochowy. Niespodziewanie w ślad za nim wyrusza zmagający się z alkoholizmem nauczyciel WF-u. Nagrodzony trzema Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni film, to wzruszająca i ciepła opowieść o sile wiary, pozbawiona jednak charakterystycznej dla tego typu produkcji ckliwej otoczki, nie idąca na łatwiznę i unikająca banału. Film stoi przede wszystkim znakomitą rolą Roberta Więckiewicza.