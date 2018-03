Program TV na Święta Wielkanocne [30.03-2.04]. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 30 marca:



Zmartwychwstały, reż. Kevin Reynolds, Polsat, godz. 20.10



To propozycja dla tych, którzy w okresie świątecznym szukają religijnych produkcji wprowadzających w klimat Wielkanocy. Kevin Reynolds, reżyser „Robin Hooda: Księcia Złodziei”, tym razem opowiada historię rzymskiego centuriona, którego zadaniem jest rozwiązanie zagadki zniknięcia ciała Chrystusa po ukrzyżowaniu. To dość nietypowe podejście do tematu, przypominające kryminał rozgrywający się w czasach Chrystusa. W rolach głównych Joseph Fiennes i Tom Felton.



Avengers: Czas Ultrona, reż. Joss Whedon, TVN, godz. 20



TVN kontynuuje emisję fimów Kinowego Uniwersum Marvela. Tym razem będziemy mieli okazję obejrzeć drugą odsłonę losów drużyny Avengers. Najpotężniejsi bohaterowie na Ziemi ponownie łączą siły, aby uratować świat. Tym razem muszą zmierzyć się z demoniczną Sztuczna Inteligencją – tytułowym Ultronem, który nieświadomie powstaje w wyniku badań Tony’ego Starka. Thor, Kapitana Ameryka i pozostali znów tworzą wspólną drużynę.



Helikopter w ogniu, reż. Ridley Scott, TV6, godz. 21



Klasyk Ridleya Scotta. Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii. Doskonałe widowisko z wyborną obsadą i zapierającymi dech zdjęciami Sławomira Idziaka.



Sobota, 31 marca:



Spectre, reż. Sam Mendes, TVP 2, godz. 21.35



Najnowsza odsłona przygód nieustraszonego Jamesa Bonda. Tym razem grany przez Daniela Craiga bohater stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji SPECTRE. Kluczem do tego jest tajemnicza obrączka. Tym razem twórcy starają się nawiązać do tradycji ulubionego brytyjskiego bohatera poprzez wprowadzenie postaci Ernsta Blofelda, w którego w nowym filmie wcielił się Christoph Waltz.



Noe: Wybrany przez Boga, reż. Darren Aronofsky, TV Puls, godz. 20



Jeden z najzdolniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych współczesnych reżyserów, Darren Aronofsky, porzucił na chwilę artystyczną niszę, aby zrealizować wysokobudżetowe i efekciarskie kino biblijne. Jego wariacja na temat losów legendarnego Noego pełna jest fantastyki i przygody. Na ekranie brylują z kolei Russell Crowe, Anthony Hopkins i Nick Nolte.



Hamlet, reż. Franco Zeffirelli, TVP Kultura, godz. 20



W duńskim zamku Elsinore od czasu śmierci króla Hamleta, grasuje duch. Syn nieżyjącego władcy - książę Hamlet dowiaduje się, rozmawiając ze zjawą, o morderczym spisku i postanawia dokonać zemsty. Film Franco Zeffirelliego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego kina, z udziałem Mela Gibsona i Glen Close.



Wielkanoc, 1 kwietnia:



Everest, reż. Baltasar Kormakur, TVN, godz. 20



Oparte na faktach dramat przygodowy. Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej. To chwytająca za serce opowieść o pasji, do realizacji której dąży się za wszelką cenę. W filmie występują: Jason Clarke, Josh Bralin, Jake Gyllenhaal i Robin Wright.



Gladiator, reż. Ridley Scott, TV Puls, godz. 20



Nagrodzony pięcioma Oscarami epicki film z Russellem Crowe’em oraz Joaquinem Phoenixem w rolach głównych. Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie. Doskonałe widowisko historyczne.



Lepiej być nie może, reż. James L. Brooks, Stopklatka TV, godz. 20



kontaktów z ludźmi. Sąsiedzi go nienawidzą. Jedyną osobą, która znosi jego towarzystwo jest kelnerka w jadłodajni, w której pisarz się stołuje. Dziewczyna ta okazuje się być ostatnią deską ratunku dla jego pokrętnej psychiki. To ciepła komedia romantyczna w sam ras na świąteczny wieczór. Ozdobą produkcji są wspaniałe występy aktorskie Jacka Nicholsona i Helen Hunt.



Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia:



W głowie się nie mieści, reż. Pete Docter, TVN, godz. 20



Oscarowa animacja studia Disney/Pixar. Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco. Znakomita zabawa dla całej rodziny.



Incepcja, reż. Christopher Nolan, TVN Siedem, godz. 20



Cobb jest mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Widowisko Christophera Nolana zaplanowane w każdym szczególe ogląda się w nieustającym napięciu. W rolę główną wciela się Leonardo DiCaprio.



Wielkie Oczy, reż. Tim Burton, TVP Kultura, godz. 21.50



Jeden z ostatnich filmów Tima Burtona, który dla odmiany od jego twórczości, nie jest kinem fantasy lecz biograficznym dramatem. Walter Keane przypisuje sobie autorstwo pięknych obrazów, które namalowała jego żona Margaret. Kobieta próbuje dowieść swoich racji i wyzwolić się od męża. Postać Margaret portretuje świetna Amy Adams.