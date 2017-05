Program TV na weekend 26-28 maja. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 26 maja:

Królowie słońca, reż. J. Lee Thompson, TVP 1, godz. 21.25

W piątkowy wieczór miłośnicy klasycznego kina będą mieli okazję zobaczyć na „jedynce” przygodowe kino z lat 60-tych w reżyserii J. Lee Thompsona. Yul Brynner wciela się tutaj w Indianina Czarnego Orła, który zostaje uwięziony przez plemię Majów. Żądają oni złożenia go w ofierze bogom. Tymczasem do nowej ojczyzny Majów zbliżają się hordy Hunac Ceela, zagrażając nie tylko im, ale także plemieniu Czarnego Orła.

Transformers 3, reż. Michael Bay, TVN, godz. 20

Trzecia odsłona popularnej serii o starciu Autobotów z Decepticonami, to kolejna nafaszerowana akcją i efektami specjalnymi propozycja Michaela Baya. Z każdą częścią cyklu coraz mniej jest w niej fabuły i coraz więcej absurdów – całość jednak nadal cieszy oko oszałamiającą stroną audio-wizualną. Do ekipy znanej z poprzednich części dołączyły nowe gwiazdy: John Malkovich, Patrick Dempsey oraz Frances McDormand.

Szpiedzy tacy jak my, reż. John Landis, TVN Siedem, godz. 20

Dwóch nieudolnych amerykańskich szpiegów zostaje wysłanych do ZSRR, aby odwrócić uwagę służb radzieckich od prawdziwych agentów. Sentymentalny powrót do czasów, gdy na ekranach kin królowali Chevy Chase i Dan Aykroyd. John Landis, reżyser kultowego „Blues Brothers”, kolejny raz udowadnia że z duetem dwóch przezabawnych bohaterów może stworzyć niezapomniane kino.

Lawrence z Arabii, reż. David Lean, TVP Kultura, godz. 20.25

Film z wyższej półki proponuje TVP Kultura, która wyemituje nagrodzonego siedmioma Oscarami „Lawrence’a z Arabii”, kultową ekranizację autobiografii wysłanego na Bliski Wschód oficera brytyjskiego T.E. Lawrence’a. Wbrew rozkazom namówił on Arabów do buntu przeciwko Turkom. W rolach głównych nieodżałowani Peter O’Toole, Omar Sharif i Anthony Quinn. Pozycja obowiązkowa dla tych, którzy dotychczas nie mieli okazji zapoznać się z tym klasykiem.

Sobota, 27 maja:

2012, reż. Roland Emmerich, TV Puls, godz. 20

Katastroficzna produkcja biorąca na warsztat temat zapowiadanego w 2012 roku końca świata. Specjalista od tego typu produkcji, Roland Emmerich, kolejny raz proponuje nieco absurdalną, lecz widowiskową rozrywkę, w której Ziemię nawiedzają kataklizmy. Na uwagę zasługuje ciekawa obsada z Johnem Cusackiem, Woodym Harrelsonem i Thandie Newton na czele.

Dla Ellen, reż. So Yong Kim, TVP Kultura, godz. 20.20

Prosta historia opowiadająca o prowadzącym rockandrollowy styl życia Jobym, który desperacko walczy o prawa do opieki nad córką o imieniu Ellen. Mądre, szczere, wartościowe kino, które wiele zawdzięcza intrygującej roli Paula Dano.

Drogówka, reż. Wojciech Smarzowski, TVP 2, 22.45

Na film Wojtka Smarzowskiego widzowie będą musieli poczekać do późnej nocy, bowiem TVP 2 wyemituje go dopiero przed godziną 23. Warto jednak obejrzeć tę produkcję, jedną z lepszych w dorobku reżysera „Wołynia”. Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich. Tradycyjnie dla Smarzowskiego, „Drogówka” to brudne, nieprzyjemne kino, w którym reżyser bezbłędnie portretuje ludzką naturę.

Niedziela, 28 maja:

Kwiat pustyni, reż. Sherry Hormann, TVP 1, godz. 21.20

Dziewczyna z somalijskiej pustyni opuszcza rodzinny kraj i nieoczekiwanie dla samej siebie wkracza do świata mody. „Kwiat pustyni” to film z rodzaju tych, które byłyby nieprawdopodobne gdyby nie fakt, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Reżyser Sherry Hormann doskonale panuje tutaj nad materiałem, unikając ckliwych pułapek i inteligentnie rozkładając akcenty tej produkcji, w której dramat idzie w parze z humorem. Kino ku pokrzepieniu serc.

Iron Man 3, reż. Shane Black, TVN, godz. 20

Powrót znakomitego scenarzysty lat 80-tych i 90-tych, Shane’a Blacka, do światowego kina. Jako reżyser trzeciej części przygód Iron Mana, tchnął w cykl sporo świeżości, wprowadzając go na nowe tory. Tony Stark musi teraz zmierzyć się z bezwzględnym terrorystą Mandarynem. Przyparty do muru, znów może polegać wyłącznie na swojej pomysłowości i instynkcie. Wkrótce odkrywa odpowiedź na od dawna nurtujące go pytanie: czy to zbroja czyni superbohatera?

Zabójcza Broń 3, reż. Richard Donner, TVN Siedem, godz. 20

Kultowa komedia sensacyjna z Melem Gibsonem i Dannym Gloverem w rolach przezabawnego duetu policjantów. Tym razem bohaterowie prowadzą śledztwo w sprawie kradzieży broni z policyjnych magazynów. Mimo upływu lat film się nie zestarzał, nadal wzrusza i bawi jak przed laty, a sama formuła produkcji nie wyczerpała się pomimo trzeciego podejścia do tematu.