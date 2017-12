Program TV na weekend 8-10 grudnia. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 8 grudnia:



Piraci z Karaibów: Skrzynia Umarlaka, reż. Gore Verbinsky, TVN, godz. 20



Druga część przygód legendarnego pirata Jacka Sparrowa. Tym razem bohater musi spłacić dług zaciągnięty wobec kapitana Latającego Holendra. Uniknie śmierci, gdy znajdzie i zniszczy serce Davy'ego Jonesa ukryte w Skrzyni Umarlaka. To jedna z najzabawniejszych odsłon cyklu. Efektowne, rozrywkowe, pełne przygody kino dla całej rodziny.



Gloria, reż. Sebastian Lelio, TVP Kultura, godz. 20.25



Gloria, atrakcyjna kobieta w średnim wieku, poznaje na dancingu czarującego dżentelmena. Mężczyzna sprawia, że Gloria nabiera ochoty na płomienny romans. Ta hiszpańskojęzyczna produkcja została w 2013 roku nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszej aktorki podczas festiwalu w Berlinie. Warto zwrócić uwagę na dojrzałą i przejmującą rolę Pauliny Garcii.



Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa, reż. Andrew Adamson, Polsat, godz. 20.05



Ekranizacja prozy C.S. Lewisa. Podczas II wojny światowej czwórka rodzeństwa zamieszkuje na wsi w domu ekscentrycznego profesora. Dzieci odkrywają przejście przez szafę do magicznej krainy zwanej Narnią. Widowiskowa produkcja fantasy, zachwyca magicznym światem przedstawionym i brawurowymi efektami specjalnymi. Warto zauważyć, że zdjęcia do filmu kręcone były m.in. w Puszczy Białowieskiej.



Sobota, 9 grudnia:



Król życia, reż. Jerzy Zieliński, TVP 1, godz. 21.10



Edward, złośliwy dla żony, niecierpliwy dla córki, prawie nie ma czasu dla swego starego ojca. Któregoś dnia ulega groźnemu wypadkowi. W wyniku niespodziewanych zdarzeń porzuca swoje dotychczasowe życie, by na nowo odkryć żonę, córkę i otaczający go świat. Poruszająca opowieść ku pokrzepieniu serc z brylującym na ekranie Robertem Więckiewiczem.



Uniwersytet Potworny, reż. Dan Scanlon, Polsat, godz. 20.05



W sobotni wieczór Polsat tradycyjnie zaprasza na familijną animację. Tym razem poznamy historię początku przyjaźni między Jamesem P. Sullivanem i Mikiem Wazowskim, znanych z kultowej bajki „Potwory i spółka”. Swoich ulubieńców poznamy na tytułowym Uniwersytecie Potwornym.



Jak zostać królem, reż. Tom Hooper, Stopklatka TV, godz. 20



Książę Albert musi, mimo wielkich oporów, zasiąść na tronie Anglii jako Jerzy VI. Ogromną przeszkodą w wypełnianiu monarszych obowiązków jest dla niego... problem z wysławianiem się. Pomocy szuka u niekonwencjonalnego specjalisty od dykcji. Nagrodzony czterema Oscarami film zachwyca przede wszystkim doskonałymi występami aktorskimi Colina Firtha, Geoffreya Rusha oraz Heleny Bonham Carter.



Niedziela, 10 grudnia:



Gwiezdne Wojny: Część II – Atak klonów, reż. George Lucas, TVN, godz. 21.35



Druga, pod względem fabularnym, część słynnego cyklu Gwiezdnych Wojen. Demokratyczne rządy Republiki są zagrożone przez podstępnego hrabiego Dooku. Tymczasem Anakin Skywalker łamie reguły zakonu Jedi i zakochuje się. Dwie Złote Maliny, m.in. za najgorszy scenariusz, nie przeszkodziły filmowi Lucasa zdobyć uznanie widzów i miłośników serii.



Kwiat pustyni, reż. Sherry Hormann, TVP 2, godz. 20.05



Dziewczyna z somalijskiej pustyni opuszcza rodzinny kraj i nieoczekiwanie dla samej siebie wkracza do świata mody. Oparta na faktach przejmująca historia Waris Dirie, która w wieku 5 lat została poddana rytualnemu obrzezaniu, w wieku 13 lat sprzedana mężczyźnie za żonę, by w końcu zostać amerykańską supermodelką. W roli głównej Liya Kebede.



Dom snów, reż. Jim Sheridan, Stopklatka TV, godz. 20



Will Attenton wraz z rodziną wprowadza się do domu, w którym przed laty zamordowano właścicieli. Schematyczny horror dla miłośników kina grozy. W rolach głównych wystąpili: Daniel Craig, Naomie Watts, Rachel Weisz i Elias Koteas.