Program TV: Świąteczny długi weekend 22-26 grudnia. Jakie filmy zobaczyć?

Piątek, 22 grudnia:



Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, reż. Rob Marshall, TVN, godz. 20



Nakręcona po kilku latach przerwy 4. część przygód kapitana Jacka Sparrowa. Tym razem bohater wyrusza na poszukiwania słynnej Fontanny Młodości. Na swojej drodze spotyka piękną Angelikę i okrutnego Czarnobrodego. Na ekranie pojawią się zupełnie nowi aktorzy, m.in. Penelope Cruz i Ian McShane. Reżyseruje twórca „Chicago”, Rob Marshall.



Asterix i Obelix kontra Cezar, reż. Claude Zidi, TVP 2, godz. 20.40



Aktorska wersja słynnej francuskiej animacji. Mieszkańcy galijskiej wioski stawiają opór Rzymianom dzięki magicznemu napojowi, który daje im nadludzką siłę. Gdy Cezar porywa druida znającego recepturę trunku, na ratunek wyruszają Asterix i Obelix. Dla miłośników cyklu i fanów specyficznego, francuskiego humoru pozycja obowiązkowa.



Czarny kot, biały kot, reż. Emir Kusturica, TVP Kultura, godz. 20.25



Nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię film Emira Kusturicy. Rodzina drobnego kryminalisty ma problemy finansowe. Postanawia więc zwrócić się o pomoc do lokalnego gangstera, który chce wyswatać swoją siostrę z nastoletnim synem złodziejaszka. To błyskotliwa komedia romantyczna oparta na charakterystycznym bałkańskim humorze.



Sobota, 23 grudnia:



Ekspress polarny, reż. Robert Zemeckis, TVN Siedem, godz. 19



Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja. Przełomowa pod względem realizacji animacja twórcy „Forresta Gumpa”. Gwiazdą produkcji jest Tom Hanks, który pomógł wykreować aż pięć ekranowych postaci.



Blue Jasmine, reż. Woody Allen, TVP Kultura, godz. 20.20



Jeden z ostatnich filmów w dorobku legendarnego Woody’ego Allena. Przechodząca kryzys gospodyni domowa przeprowadza się z Nowego Jorku do San Francisco, gdzie ponownie nawiązuje kontakt ze swoją siostrą. Grająca w filmie Cate Blanchett w 2014 roku otrzymała za tę rolę Oscara dla najlepszej aktorki.



Koneser, reż. Giuseppe Tornatore, TVP 2, godz. 22



Po śmierci rodziców Claire Ibbetson dziedziczy kolekcję dzieł sztuki o nieoszacowanej wartości. Dziewczyna zleca wycenę spadku panu Oldmanowi, szanowanemu właścicielowi domu aukcyjnego. Ostatni film w dorobku Giuseppe Tornatore z udziałem rewelacyjnego Geoffreya Rusha.



Wigilia Bożego Narodzenia, niedziela, 24 grudnia:



P.S. Kocham Cię, reż. Richard LaGravenese, TVP 2, godz. 20.05



Po tragicznej śmierci męża Holly nie może dojść do siebie. Wszystko zmienia się, gdy kobieta znajduje zaadresowane do niej listy od ukochanego. Angażujący i chwytający za serce melodramat. W rolach głównych występują Gerard Butler i Hilary Szwank.



Alicja w Krainie Czarów, reż. Tim Burton, TVN, godz. 21.10



Wysokobudżetowa ekranizacja prozy Lewisa Carrolla w reżyserii Tima Burtona, twórcy „Batmana” i „Soku z żuka”. Dziewiętnastoletnia Alicja wraca do krainy z dzieciństwa, gdzie dowiaduje się, że jej przeznaczeniem jest zdetronizować Królową Kier. Ozdobą filmu są niesamowite efekty specjalne. Produkcja zdobyła w 2011 roku dwa Oscary.



Robin Hood: Książę złodziei, reż. Kevin Reynolds, Stopklatka TV, godz. 20



Jedna z najpiękniejszych filmowych wersji przygód złodziejaszka Robina Hooda. Po powrocie do Anglii Robin odkrywa, że stracił rodzinny majątek. Przyłącza się do bandy rzezimieszków napadających w lesie Sherwood na bogatych podróżnych. Na ekranie brylują Kevin Kostner, Morgan Freeman, Alan Rickman i Sean Connery.



I dzień Świąt, poniedziałek, 25 grudnia:



Listy do M., reż. Mitja Okorn, TVN, godz. 20



Jeden z największych hitów polskiego kina ostatnich lat. Ta świąteczna komedia romantyczna podbiła serca widzów w całym kraju i doczekała się aż dwóch kontynuacji. Film przedstawia przezabawne i wzruszające losy pięciu kobiet i pięciu mężczyzn, którzy odkrywają miłość w czasie Bożego Narodzenia. W rolach głównych plejada polskich gwiazd.



Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości, reż. Laurent Tirard, Stopklatka TV, godz. 20



Tym razem dzielni Galowie będą musieli pomóc przerażonej królowej Brytów, która obawia się najazdu Rzymian. Królowa liczy, że Galowie z Asterixem i Obelixem na czele wykorzystają magiczny napój dający nadludzką siłę. Efektowne widowisko, w którym główne skrzypce ponownie odgrywa Gerard Depardieu.



Sześć dni, siedem nocy, reż. Ivan Reitman, TVN Siedem, godz. 20



Klasyk Ivana Reitmana z Harrisonem Fordem w roli głównej. Pragnąc dostać się na pobliskie Tahiti, Robin wynajmuje awionetkę pilotowaną przez gburowatego Quinna. Gdy podczas lotu w trakcie burzy dochodzi do awarii, dwoje ludzi zmuszonych jest ze sobą współpracować.



II dzień Świąt, wtorek, 26 grudnia:



Szklana pułapka 4.0, reż. Len Wiseman, Polsat, godz. 20.10



Czwarta część przygód nieśmiertelnego policjanta Johna McClane’a. Tym razem terroryści planują komputerowy zamach, który może unieruchomić całe Stany Zjednoczone. McClane wraz z informatykiem Matthew zamierza stawić im czoła. Nafaszerowana akcją i efektami specjalnymi męska rozrywka. W rolę główną ponownie wciela się Bruce Willis.



Mission: Impossible, reż. Brian De Palma, TVN Siedem, godz. 20



Absolutny klasyk Briana De Palmy na podstawie kultowego serialu sprzed lat. Niezawodny Tom Cruise po raz pierwszy wciela się w postać zdradzonego agenta IMF. Mężczyzna musi odkryć i zdemaskować prawdziwego szpiega. Pełne gwiazd kino sensacyjne z sekwencjami, które na stałe zapisały się w historii kina.



Cztery wesela i pogrzeb, reż. Mike Newell, TVP Kultura, godz. 20.20



Charles jest częstym gościem na weselach przyjaciół. Nie zamierza się żenić do czasu, aż poznaje piękną Amerykankę. Nietypowa brytyjska komedia romantyczna z Hugh Grantem i Andie McDowell w rolach głównych.