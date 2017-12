Program TV: Sylwestrowy weekend 29 grudnia - 1 stycznia. Co warto zobaczyć?

Piątek, 29 grudnia:



Życie Pi, reż. Ang Lee, Polsat, godz. 20.10



Ekranizacja słynnej powieści Yanna Martela zrealizowana z olbrzymim rozmachem i opatrzona olśniewającymi efektami specjalnymi. Podczas morskiej podróży z Indii do Kanady tonie statek. Nastoletniemu Pi udaje się przetrwać na niewielkiej łodzi. Okazuje się jednak, że ma ze sobą osobliwych towarzyszy. Film zdobył 4 Oscary.



Battleship: Bitwa o Ziemię, reż. Peter Berg, TVN, godz. 20



Kino wersja popularnej gry w statki. To widowiskowa superprodukcja z brakiem pomysłu na fabułę, za to nadrabiająca audio-wizualną otoczką. Floty okrętów Ziemian starają się odnaleźć i zniszczyć wrogie jednostki z kosmosu. W rolach głównych Taylor Kitsch, Aleksander Skarsgard i… Rihanna.



Thelma i Louise, reż. Ridley Scott, TVP Kultura, godz. 20.25



Historia dwóch, zwyczajnych przyjaciółek, które podczas wspólnego weekendu zabijają człowieka. Kultowy film Ridleya Scotta, z rewelacyjnymi aktorskimi kreacjami Susan Sarandon i Geeny Davis.



Sobota, 30 grudnia:



The Walk. Sięgając chmur, reż. Robert Zemeckis, TVP 1, godz. 20.15



Twórca „Forresta Gumpa”, Robert Zemeckis, tym razem przedstawia historię francuskiego artysty Philippe'a Petita, który w 1974 roku przeszedł po linie między wieżami World Trade Center. Zrealizowana z rozmachem i dużą dawką humoru produkcja stanowi przyjemne i angażujące kino.



WALL-E, reż. Andrew Santon, Polsat, godz. 20.05



Daleka przyszłość. Ziemię opuszczoną przez ludzi próbuje uprzątnąć uroczy robot WALL.E. Pewnego dnia na planetę przybywa EVE – przepiękna, nowoczesna maszyna, która szuka oznak życia. Nagrodzona Oscarem animacja Pixara, którą pokochali widzowie na całym świecie.



Obcy 3, reż. Davin Fincher, Stopklatka TV, godz. 20



Trzecia część słynnej sagi o losach Ellen Ripley zmagającej się w kosmosie z odrażającą bestią, tytułowym obcym. Tym razem bohaterka trafia na odciętą od świata kolonię karną, gdzie wraz z więźniami będzie musiała stawić czoła potworowi. Reżyseruje David Fincher, twórca „Podziemnego kręgu”.



Sylwester, niedziela, 31 grudnia:



Polowanie na drużbów, reż. Jeremy Garelick, TV Puls, godz. 20



Nieśmiały Doug szuka świadka na swój ślub. Wynajmuje mężczyznę, który ma udawać drużbę. Amerykańska komedia z Kevinem Hartem i Joshem Gadem w rolach głównych. Zabawna produkcja w sam raz na sylwestrowy wieczór.



Klejnot Nilu, reż. Lewis Teague, TVN Siedem, godz. 21.15



Druga część słynnego hitu z Michaelem Douglasem „Miłość, szmaragd i krokodyl”. Tym razem Joan i Jack przeżywają kryzys w związku. Podczas gdy pisarka przyjmuje zaproszenie od szejka, jej partner spotyka dawnego znajomego, Ralpha. Bohaterów ponownie czeka moc niebezpiecznych przygód.



Seksmisja, reż. Juliusz Machulski, Stopklatka TV, godz. 20



Absolutny klasyk polskiego kina. Rok 2044, zostają odhibernowani dwaj ostatni przedstawiciele płci męskiej. Władza jest w rękach Ligi Kobiet, która nie zamierza z niej zrezygnować. Niezapomniana produkcja pełna kapitalnych dialogów i świetnych kreacji, m.in. Jerzego Stuhra, Olgierda Łukaszewicza i Beaty Tyszkiewicz.



Nowy Rok, poniedziałek, 1 stycznia:



Goście, Goście, reż. Jean-Marie Poire, TV Puls, godz. 18.05



W wyniku pomyłki czarnoksiężnika dwunastowieczny rycerz Godfryd de Montmirail oraz jego wierny giermek, Jacquouille, zostają przeniesieni do XX wieku. Kultowa francuska komedia z Jeanem Reno i Christianem Clavierem, która doczekała się hollywoodzkiej wersji. Brawurowa komedia we francuskim stylu.



Sylwester w Nowym Jorku, reż. Garry Marshall, TVN, godz. 20



Pełna gwiazd produkcja przedstawiająca losy zupełnie różnych mieszkańców Nowego Jorku, które splatają się ze sobą w sylwestrowy wieczór. Na ekranie ujrzymy prawdziwą plejadę znakomitych aktorów, m.in. Hilary Swank, Roberta De Niro, Halle Berry i Michelle Pfeiffer.



Cały ten zgiełk, reż. Bob Fosse, TVP Kultura, godz. 20.25



Musicalowy klasyk w reżyserii Boba Fosse. Joe Gideon to utalentowany choreograf, lecz także nadużywający alkoholu pracoholik i narkoman. Mężczyzna wkrótce zaczyna postrzegać siebie jako człowieka śmiertelnego. Film zdobył 4 Oscary.