Do wypadku doszło w piątek przed godz. 9 na ul. 15 P.P. Wilków w Dęblinie.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca osobowym oplem, 45-letnia mieszkanka gminy Stężyca, włączała się do ruchu z drogi podporządkowanej. Nie zauważyła jadącej prawidłowo rowerzystki. Chwilę później doszło do potrącenia 16-latki z Dęblina. Rowerzystka obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Kierująca oplem była trzeźwa.