Budowlani Lublin walczą o miejsce w trójce

Spotkanie będzie bardzo ważne dla układu tabeli grupy B. Zarówno Budowlani, jak też Skra toczą bój o zakwalifikowanie się do grupy mistrzowskiej. Po ostatniej porażce 13:15 z Pogonią Siedlce, przy jednoczesnej wygranej Ogniwa Sopot z Juvenią Kraków, strata Budowlanych do drugiej lokaty wzrosła do dziewięciu punktów. Obecnie Budowlani zajmują trzecie miejsce, ostatnie premiowane awansem. Nad ścigającą lublinian ekipą ze stolicy podopieczni trenera Stanisława Więciorka mają zaledwie siedem „oczek” przewagi. Taką różnicę można odrobić już po dwóch spotkaniach.

Dlatego Budowlani jadą do Warszawy z jednym konkretnym zadaniem – przywiezienie zwycięstwa. Już w starciu z liderującą Pogonią Siedlce lubelska piętnastka była bardzo bliska odniesienia wygranej. – Po pierwszej połowie powinniśmy mieć na koncie co najmniej cztery przyłożenia. Byliśmy jednak bardzo nieskuteczni – mówi szkoleniowiec Stanisław Więciorek.

Skuteczność powinna bardzo szybko powrócić do lubelskich zawodników. W pierwszym meczu obu drużyn zespół trenera Więciorka pokazał, że potrafi wykorzystywać okazje i wygrał 31:5. Do przerwy prowadził 24:0. – W Warszawie czeka nas zacięta walka o zwycięstwo – zapowiada opiekun Budowlanych.

W drugim meczu grupy B Pogoń Siedlce zagra z Juvenią Kraków.

Juniorzy w brązie

Budowlani Lublin powtórzyli wynik sprzed roku zajmując trzecie miejsce podczas finałowego turnieju Grand Prix Mistrzostw Polski Juniorów w rugby 7 rozegranego w Krakowie. To już trzeci medal w historii lubelskiego klubu w rugby siedmioosobowym. Pierwszy, srebrny w 2015 roku, zdobyła drużyna prowadzona przez trenera Piotr Chodunia.

Wyniki turnieju w Krakowie: Budowlani Lublin – Juvenia Kraków 7:46 * Budowlani – Husar Bolesławiec 38:7 * Budowlani – Orkan Sochaczew 5:35. Mecz o 3 miejsce: Budowlani – Legia Warszawa 12:5.

Kadra juniorów Budowlanych w rugby 7: Kacper Pycka, Patryk Walkowski, Adrian Jóźwiak, Karol Sałatka, Gabriel Brożek, Jakub Łakomy, Stanisław Wojciechowski, Aleksander Mucha, Jakub Mątewka, Grzegorz Kędzierski, Dominik Tomaszewski, Paweł Siedlecki, Jakub Michno, Aleksander Moczulski i Mateusz Kozaczuk. Trener: Jacek Zalejarz.

Klasyfikacja końcowa mistrzostw: 1. Juvenia Kraków, 2. Orkan Sochaczew, 3. Budowlani Lublin, 4. Legia Warszawa, 5. Budowlani Łódź, 6. Husar Bolesławiec, 7. Ogniwo Sopot, 8. RC Białystok.