Drugi medal AZS UMCS Lublin na pływackich mistrzostwach Polski

Drugiego dnia Głównych Mistrzostw Polski zawodnikom z województwa lubelskiego udało się zdobyć drugi medal. Wywalczyła go sztafeta AZS UMCS 4 x 200 m stylem dowolnym. Znowu było też kilka występów w finałach

Sztafeta pań w składzie: Zuzanna Rabiniak, Wiktoria Samuła, Kamila Andrzejewska i Julia Adamczyk zdobyła srebro! Lublinianki osiągnęły rezultat 8.12,53 sekundy. Do złota było daleko, bo Juvenia Wrocław była szybsza o ponad trzy sekundy. W środę dobrze spisała się jeszcze jedna sztafeta akademików. Niestety, Kamil Bryła, Konrad Kadrow, Konrad Czerniak i Jan Świtkowski ostatecznie zajęli piąte miejsce w wyścigu 4 x 100 m stylem zmiennym.

W środę podczas zawodów w Łodzi spora grupa zawodników z regionu też miała się czym pochwalić. Kamila Andrzejewska i Julia Adamczyk awansowały do finału na 400 m stylem dowolnym. Pierwsza z zawodniczek zakończyła kwalifikacje z ósmym czasem, a Adamczyk była 12. Podczas decydującej rozgrywki żadnej z nich nie udało się jednak zbliżyć do podium. Andrzejewska była co prawda piąta (czas 4.15,73 sekundy), ale brązowa medalistka Milena Karpisz była szybsza o niemal osiem sekund. Druga z akademiczek zakończyła zmagania na ostatniej, dziesiątej pozycji (4.24,38). Wygrała 18-letnia Paulina Piechota, która przy okazji poprawiła rekord Polski w tej kategorii wiekowej.

Znacznie bliżej podium była Weronika Żmuda, która na 200 m żabką była czwarta z wynikiem 2.27,11. Brązowy krążek zawodniczka AZS UMCS przegrała z Lidią Halicką o 0,77 sekundy. W tym samym wyścigu wzięła udział Wiktoria Samuła. I zakończyła zmagania z ósmym rezultatem – 2.29,89. Wiktoria Czarnecka zakończyła rywalizację na 50 m stylem motylkowym na półfinale. 18-latka przepłynęła ten dystans w dokładnie 28 sekund, ale to wystarczyło do zajęcia tylko 17 lokaty. O medale na 50 m stylem grzbietowym nie powalczył w środę także Kamil Bryła. Do półfinału pływak akademików awansował jako rezerwowy, z 21 rezultatem (25,98). W kolejnej fazie rywalizacji odrobinę się poprawił – 25,77 jednak ten czas dał mu 18 miejsce.

W wyścigu na 1500 m stylem dowolnym dziewiąty był Bartosz Małyska ze Skarpy Lublin, a jego klubowy kolega Stanisław Chałat zakończył rywalizację „oczko” niżej. Występy w finałach B zaliczyli z kolei: Jakub Walczysko (AZS UMCS) i Alan Wawrzyńczak (Skarpa) – obaj na 400 m stylem zmiennym. Zawodnik akademików był 15, a Wawrzyńczak zajął 19 miejsce.

W czwartek do walki o medale przystąpi Jan Świtkowski, jeden z głównych faworytów do tytułu mistrza Polski z ekipy AZS UMCS. 23-latek wystartuje na 100 m stylem zmiennym, a także 200 m stylem motylkowym. W sesji porannej powalczy w eliminacjach. Na wieczór zaplanowano finał na 200 m delfinem (godz. 18.27) i półfinał drugiej z konkurencji (17.54). Finał na 100 m stylem zmiennym zaplanowano na piątek.