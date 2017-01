Dujszebajew o rywalach Polaków w MŚ: Najważniejszy będzie mecz z Norwegią (wideo)

W fazie grupowej rywalami Biało-Czerwonych będą jeszcze Brazylia, Rosja, Japonia i gospodarze turnieju, Francuzi. Tałant Dujszebajew uważa, że kluczem do sukcesu może być dobre rozpoczęcie mistrzostw.

– Norwegia to pierwszy i najważniejszy przeciwnik. Bardzo mocny, solidny zespół, którego zawodnicy grają na co dzień w Bundeslidze i w Danii. Jeśli wygramy, to mentalnie pójdziemy do góry - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.